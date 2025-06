Versandhandel zerstört Grundlagen der Apotheken vor Ort / Delegierte der Kammerversammlung verabschieden Resolution gegen Online-Anbieter (FOTO)

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Advanced Metallurgical Group AMG Critical Materials +1,68 % Aktie 6 Aufrufe heute cash_is_king 23.05.25, 14:46

Düsseldorf (ots) - Die obersten Apotheker Deutschlands kommen aus Köln undDüsseldorf. Heute trafen der Präsident der Bundesapothekerkammer, Dr. ArminHoffmann, und der Präsident der Bundesvereinigung der Apothekerverbände (ABDA),Thomas Preis, erstmals in ihren neuen Ämtern bei der 3. Sitzung der XVIII.Kammerversammlung der Apothekerkammer Nordrhein zusammen. Leidenschaftlichdiskutierten sie mit den Delegierten. "Etwa ein Viertel des Umsatzes mitrezeptfreien Arzneimitteln läuft mittlerweile über den ausländischenVersandhandel", kritisierte Thomas Preis, der auch Chef des ApothekerverbandesNordrhein ist, in seiner Rede zur Lage der Gesundheits- und Berufsstandspolitik."Mit der Rosinenpickerei zerstört dieser Versandhandel die Grundlage für diegeordnete Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln systematisch." Kritisiertwurde von Delegierten, dass Medikamente online unter dem Netto-Einkaufspreis derApotheken in Deutschland angeboten werden. "Stimmt", antwortete derABDA-Präsident, "die schreiben ja auch seit 20 Jahren rote Zahlen. Während wirals Inhaberinnen und Inhaber öffentlicher Apotheken eingetragene Kaufleute sind,wird bei den ausländischen Versendern Fremd- und Risikokapital eingesammelt undauf das schnelle Geld spekuliert. Im Fußball gibt es 'Financial Fairplay'. Davonist im deutschen Gesundheitssystem wenig zu spüren. Händler von T-Shirts undanderem Klimbim werden von unseren Politikern vor Plattformen wie 'Temu' und'Shein' geschützt und die Apotheken lässt man seit Jahren im Regen stehen. Daskann so nicht weitergehen", so Thomas Preis.Kammerpräsident Dr. Armin Hoffmann ergänzte: "Wir müssen aber auch die Apothekevor Ort weiterentwickeln. Das Zukunftspapier der ABDA weist da den Weg:Schnellere Arzneimittelversorgung, mehr Prävention für Patienten, mehrUnterstützung für eine sichere Therapie, mehr Verantwortung und neueDienstleistungen für die Apotheken - das ist der richtige Weg." Nun brauche esden Willen in der Politik, diesen richtigen Weg auch einzuschlagen.Dr. Bettina Mecking, Justiziarin und Geschäftsführerin der AKNR, referierteumfassend zu den juristischen Verfahren, die die Kammer führt. Schwerpunktmäßiggeht sie gegen ausländische Versender vor, die sich nicht an die Regeln halten,die für Apotheken in Deutschland sowie im Ausland, die in DeutschlandVerbraucher versorgen wollen, gleichermaßen gelten, sowie gegen neuartigePlattformen, die den direkten Kontakt zwischen Patienten und Arzt überflüssigmachen und Lifestyle-Medikamente per Fragebogen zur Verfügung stellen. UmFehlentwicklungen konsequent entgegenzuwirken, verabschiedeten die Delegiertender Kammerversammlung eine Resolution, die der Politik nun konkrete Maßnahmen