Yukon Metals leitet erstes Bohrprogramm in hochgradiger Kupferzone im Konzessionsgebiet AZ ein

Bohrprogramm 2025 im Projekt AZ:

- Diamantbohrungen über 2.000 Meter im Bereich einer ausgedehnten Kupfermineralisierung bei Chair Mountain, wo an der Oberfläche Kupfergehalte von bis zu 3,49 % ermittelt wurden (Abbildung 1 und 5).

- In Bohrloch AZ25-001 wurden bis in eine Tiefe von 22,4 m Malachit und Azurit angetroffen (Abbildung 2).

- Folgeuntersuchungen im Bereich der Skarnvorkommen bei Nutzotin, wo Proben aus historischen Schürfgrabungen bis zu 10,3 % Kupfer ergaben (AR # 095814), sowie Probenahmen in einem intrusionsgebundenen Erzgangsystem mit Chalkopyritmineralisierung (Abbildung 4).

- Beauftragung von im Yukon ansässigen First Nation-Subunternehmen: Die Bohrplätze wurden von der Firma Minconsult in Zusammenarbeit mit Vision Quest Drilling, einer Firma im Besitz der Kluane First Nation, errichtet; die Hubschrauber zur Unterstützung wurden von der im Yukon ansässigen Firma Capital Helicopters bereitgestellt; die Bohrungen wurden vom Subunternehmer Platinum Drilling durchgeführt; alle Arbeiten im Camp wurden von der Firma Käganì, einem Unternehmen im Besitz der Kluane First Nation, in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Explorationspartner, der im Yukon ansässigen Firma Archer Cathro, erbracht.

„Die Vorkommen von sichtbaren Kupferoxidmineralien, einschließlich Malachit und Azurit (Abbildungen 2 und 3), die im oberen Teil des ersten Bohrlochs im Projekt AZ angetroffen wurden, stimmen uns optimistisch“, so Rory Quinn, President & CEO von Yukon Metals. „Diese visuellen Indikatoren korrelieren mit unserem Explorationsmodell und wir freuen uns schon auf den Erhalt der Analyseergebnisse, die uns hoffentlich die Ausmaße und den Erzgehalt der Mineralisierung bestätigen.“

Abbildung 1 – Errichtung der ersten Bohranlage im Projekt AZ. Aufnahme vom 6. Juni 2025.

Abbildung 2 – Bohrkernmaterial aus Bohrloch AZ25-001 (22,4 m Tiefe) mit Anteilen von Malachit, Azurit und Pyrit. Aufnahme vom 7. Juni 2025.

Abbildung 3 – Bohrkernmaterial aus Bohrloch AZ25-001 (13,4 m Tiefe) mit stark oxidiertem Kern und reichlich Azuriteinschlüssen. Aufnahme vom 7. Juni 2025.

Abbildung 4 – Im Fokus des Feldprogramms 2025: Ein vermuteter Mineralisierungstrend im Projekt AZ zusammen mit dem 2024 prospektierten Gebiet mit Vorkommen von Eisernem Hut.

Aufbauend auf den erfolgreichen Prospektionsarbeiten bei Chair Mountain in der vergangenen Arbeitsperiode, wo in Proben aus Gesteinssplittern bis zu 3,49 % Kupfer enthalten waren (hier die YMC-Pressemitteilung vom 15. Januar 2025), hat das Unternehmen ein Zielgebiet mit hoher Priorität ermittelt, das sich über weitere 2,5 Kilometer in Richtung der Mineralvorkommen bei Nutzotin erstreckt. Insbesondere die an der Oberfläche beobachtete Hämatitalterierung (hier die YMC-Pressemitteilung vom 19. Februar 2025) und die zahlreichen Kupfervorkommen entlang dieses Korridors deuten auf ein potenzielles Porphyrsystem hin.

Abbildung 5 - Probe K140202 mit einem Kupfergehalt von 3,49 % aus dem Projekt AZ.

Über das Projekt AZ

Im September 2024 führte Yukon Metals in seinem Konzessionsgebiet AZ ein helikoptergestütztes Kartierungs- und Probenahmeprogramm durch. Eine markante Zone aus orangefarbenem, eisenhaltigem und alteriertem Gestein wurde über 1,2 Kilometer an der Nord- und Ostflanke des Chair Mountain verfolgt. Entlang des prospektierten Gebiets wurde eine beständige Kupfermineralisierung gefunden. Von den sechzig entnommenen Gesteinssplitterproben wiesen 18 Proben einen signifikanten Kupfergehalt auf, der zwischen 0,12 und 3,49 % lag. In diesem Gebiet wurde auch eine Hämatit-Alteration festgestellt. Dies kann mit oxidierten hydrothermalen Fluiden in Verbindung gebracht werden, die bei der Bildung großer porphyrischer Kupferlagerstätten eine wichtige Rolle spielen.

Gesteinssplitterproben wurden in Quarzgängen innerhalb von Basalt- und Andesit-Vulkangestein sowohl aus Ausbissen als auch aus freigelegten Lesesteinen in der Nähe der Gratspitzen entnommen. Dieses Gebiet fällt mit einem großen topografischen Lineament zusammen, das regional als eine nach Nordwesten verlaufende Verwerfungszone kartiert ist und sich über weitere Kilometer bis zu Sanpete Creek (einem früheren Seifengoldproduzenten) und der Grenze des Konzessionsgebietes im Südosten erstreckt.

Die große Oxidationszone und mineralisierten Gänge sind der Beweis für ein großes hydrothermales System, das Fluide durch die Verwerfungen und Brüche am Chair Mountain treibt. Stark vertonte Biotit-Quarz-Diorit-Gänge wurden in der Nähe der Mineralisierung kartiert und werden als Teil der Nutzotin-Intrusionsabfolge interpretiert.

Zuteilungen von Equity Incentive Awards

Yukon Metals gibt bekannt, dass insgesamt 2.594.000 Optionen („Equity Incentive Awards“) an diverse Mitarbeiter, Berater, Direktoren und leitende Angestellte des Unternehmens ausgegeben wurden. Die Equity Incentive Awards wurden gemäß dem Omnibus Incentive Plan des Unternehmens zugeteilt und es gelten entsprechende Unverfallbarkeitsklauseln. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von 0,53 $ pro Aktie und verlieren fünf Jahre nach dem Ausgabedatum ihre Gültigkeit.

Qualifizierte Sachverständige

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., als VP of Exploration für Yukon Metals und qualifizierte Sachverständige (gemäß National Instrument 43-101) geprüft und genehmigt.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist finanziell gut aufgestellt und verfügt über ein Konzessionsportfolio, das auf Grundlage von über 30 Jahren Prospektionsarbeiten durch die Familie Berdahl, das Prospektionsteam hinter Snowline Golds Portfolio von primären Goldprojekten, aufgebaut wurde. Das Portfolio von Yukon Metals umfasst in erster Linie Kupfer-Gold- und Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiete, die auch eine beträchtlichen Gold- und Silberkomponente aufweisen. Das Unternehmen wird von einem Board of Directors und einem Managementteam mit Erfahrung in den Bereichen Technik und Finanzen geleitet.

Das Hauptaugenmerk von Yukon Metals ist auf die Förderung von nachhaltigem Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden des Yukon gerichtet, während sich das Unternehmen zugleich um die Steigerung des Unternehmenswerts bemüht. Im Mittelpunkt unserer Strategie stehen Inklusionen und gemeinsamer Wohlstand, wobei wir sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit bieten, zu unseren Unternehmungen beizutragen und von ihnen zu profitieren.

Das Yukon

Das Yukon rangiert laut dem Fraser Institute Survey of Mining Companies 2023 auf Platz 10 der Gebiete weltweit mit dem größten Mineralpotenzial und verfügt über sehr erfahrene und gewissenhafte örtliche Arbeitskräfte, die durch eine lange Explorationskultur und einen tiefen Respekt für das Land gefördert werden.

Jüngste große Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie die Valley-Entdeckung auf dem Projekt Rogue von Snowline Gold, unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Bezirksgröße zu schaffen.

Für das BOARD OF YUKON METALS CORP.

„Rory Quinn“

Rory Quinn, President & CEO

E-Mail: roryquinn@yukonmetals.com

Tel: 604-366-4408

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Kaeli Gattens

Vice President, Investor Relations & Communications

Yukon Metals Corp.

E-Mail: kaeligattens@yukonmetals.com

Webseite: www.yukonmetals.com

625 Howe St., Suite 1290

Vancouver BC V6C 2T6

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich Informationen über die Metallvergesellschaftung und die Geologie der Prospektionsgebiete auf dem Projekt AZ, einschließlich Chair Mountain, Nutzotin, Wrangell und California, die Genauigkeit der Kupfermineralisierung, das Potenzial für wirtschaftliche Kupfer-, Silber- und Goldgehalte, das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu schaffen, sowie die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder angedeutet wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug darauf, dass Chair Mountain und andere Konzessionsgebiete kein Potenzial für kupferreiche, goldreiche oder silberreiche geologische Systeme haben; dass die analysierten Gesteinsproben nicht für die gesamte Mineralisierung repräsentativ sind; die erforderlichen Annahmen in Bezug auf die abgeschlossenen helikoptergestützten Kartierungs- und Beprobungsprogramme; dass das Yukon nicht das Potenzial hat, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu schaffen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Quellennachweis

Mitchell, A., B.Sc. (2012). Assessment report describing soil and rock geochemical sampling at the Nutz Property, Nutz 1-30 YD110353-YD110382, NTS 115/K02. Prepared for Strategic Metals Ltd. by Archer, Cathro & Associates (1981) Limited. Whitehorse Mining District, Yukon Territory. February 2012. AR # 095814

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Yukon Metals Registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 0,264EUR auf Frankfurt (11. Juni 2025, 15:29 Uhr) gehandelt.