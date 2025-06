Nach CoreWeave und Circle Internet geht jetzt auch dieses IPO steil!

Raumfahrt und Rüstung in einem Wert? Das begeistert Anleger!

Webull , CoreWeave und vor wenigen Tagen Circle Internet – die Liste von Unternehmen, die in diesem Jahr fulminant an die Börse gestartet sind, wird zunehmend länger. Am Mittwoch sorgte mit Voyager Technologies der nächste IPO für großes Aufsehen: Die Aktie verteuerte sich nach ihrem Handelsstart an der NYSE zeitweise um fast 140 Prozent.

Neben der neuen Begeisterung für Börsengänge, nachdem der Markt nach dem letzten IPO-Boom auf dem Höhepunkt des Bullenmarktes 2021 zeitweise fast zum Erliegen gekommen war, dürfte für das riesige Kaufinteresse eine Rolle gespielt haben, dass es sich bei Voyager Technologies um ein Luft- und Raumfahrtunternehmen handelt.

Die stehen, wie der Run auf Rocket Lab, AST SpaceMobile und Intuitive Machines in den vergangenen Monaten gezeigt, bei Anlegerinnen und Anlegern hoch im Kurs. Dazu kommt bei Voyager Technologies noch eine Prise Rüstung. Auch das ein Sektor, der seit einiger Zeit unter verstärkter Beobachtung durch Investoren steht.

Voyager Technologies sammelt 383 Millionen US-Dollar ein

Auf seinem Internetauftritt wirbt das Unternehmen mit seinen Kompetenzen im Bereich der Raketenabwehr, der Vernetzung und Kommunikation von Satellitensystemen sowie der Herstellung von Komponenten für Raumfahrzeuge. Das ist ohne jede Frage ein hochspannender und erfolgversprechender Mix aus Zukunftstechnologien.

Angesichts des großen Interesses konnte Voyager Technologies seine Aktien zu einem Preis von 31 US-Dollar platzieren. Das lag über der ursprünglich festgelegten Spanne von 26 bis 29 US-Dollar. Dadurch konnte das Unternehmen laut Reuters-Angaben rund 383 Millionen US-Dollar einsammeln.

Hoffnung auf Beteiligung an "Iron Dome"

Mit den Investorengeldern will das Unternehmen einerseits seine Forschungs- und Entwicklungsbemühungen verstärken sowie andererseits seine Produktionskapazitäten ausbauen. Mit einem Anteil von 84 Prozent ist die US-Regierung der mit überwältigendem Anteil größte Einzelkunde des erst 2019 gegründeten Unternehmens.

Dabei könnte der US-Verteidigungsbereich in den kommenden Jahren noch eine größere Rolle in der Unternehmensbilanz spielen: Bei Voyager Technologies hofft man darauf, auch am von US-Präsident Donald Trump angekündigten Raketenabwehrschirm "Iron Dome" beteiligt zu werden. Hierfür sind bis zu 165 Milliarden US-Dollar vorgesehen.

Quelle: Investing.com

Nicht der erste Vervielfacher in diesem Jahr

Mit zwischenzeitlich dreistelligen Kursgewinnen steht Voyager Technologies in diesem Jahr nicht allein da. Die Stablecoin-Plattform Circle Internet verteuerte sich gegenüber ihrem IPO-Preis von ebenfalls 31 US-Dollar auf inzwischen über 116 US-Dollar (+274,2 Prozent). Der HyperScaler CoreWeave, an dem auch Nvidia beteiligt ist, konnte sich von 40 auf zeitweise 166 US-Dollar (+315,0 Prozent steigern).

Wie groß die potenziellen Gefahren solcher IPO-Rushes sind, zeigt allerdings eindrucksvoll das Beispiel des Robinhood-Rivalen und Broker-Anbieters Webull. Dieser wurde mithilfe einer sogenannten SPAC (Special Purpose Acquisition Company) an die Börse gebracht und konnte zwischenzeitlich sagenhafte 500 Prozent zulegen. Nach einem Höhenflug bis auf 79,56 US-Dollar notiert die Aktie gegenwärtig bei nur rund 11 US-Dollar. Das entspricht einem Minus von 86,2 Prozent.

Fazit: Gesund ist das nicht ...

Das Börsenjahr 2025 ist mit Voyager Technologies um einen weiteren spektakulären Börsengang reicher. Die Aktie konnte sich am IPO-Tag zeitweise mehr als verdoppeln und profitierte dabei vom Ruf des Unternehmens als Raumfahrt- und Verteidigungsspezialist.

Über die IPOs innenwohnenden Gefahren hinaus ist die erneute Kursexplosion eines frisch an die Börse gegangenen Wertes ein zweischneidiges Schwert. Einerseits konnte das Unternehmen so mehr Geld einsammeln als ursprünglich beabsichtigt, andererseits waren durch die Decke gehende IPO-Preise nie ein gutes Zeichen für die weitere Gesamtmarktentwicklung, da sie ein außer Kontrolle geratenes Anlegerverhalten bedeuten.

Zu erinnern sei beispielsweise an die Börsengänge von Coinbase und Rivian – das heute kaum mehr vorstellbar mit 150 Milliarden US-Dollar bewertet war. Wenige Wochen nach deren nicht minder explosiven Börsengängen setzte der zermürbende Bärenmarkt 2022/23 ein. Vor diesem Hintergrund ist auch die in den vergangenen Wochen verstärkt zu beobachtende Menge an die Börse gegangener SPACs ein eher alarmierendes Zeichen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion