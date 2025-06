Devisen Euro nähert sich nach US-Inflationszahlen 1,15-Dollar-Marke Der Kurs des Euro hat am Mittwoch zugelegt. Während Inflationsdaten aus den USA den US-Dollar belasteten, erreichte die Gemeinschaftswährung ihren höchsten Stand seit April, indem der Kurs in der Spitze knapp an der Marke von 1,15 US-Dollar …