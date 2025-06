Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 19-2025

Geschätzte Leserschaft,

der Silberpreis hat es endlich geschafft und hat die Marke von 35 US$ je Unze durchbrochen! Nun fehlt nur noch die charttechnische Bestätigung und dann ist mit einem nächsten kraftvollen Ausbruch zu rechnen. Erstes Kursziel 40 US$! Doch dies sollte nur einen Zwischenschritt zum alten Hoch vom April 2011 bei rund 50 US$ darstellen. Fundamental gibt es keinen Zweifeln daran, dass der Silberpreis steigen MUSS, 6 Jahre Angebotsdefizit sprechen eine deutliche Sprache! Die Entwicklung unserer Silberfavoriten Discovery Silver (Kursverfünffachung seit Jahresbeginn!), Endeavour Silver (Mega-Mine Terronera kurz vor dem Start), MAG Silver (Übernahme durch Pan American Silver für mehr als 2 Milliarden Dollar im Gang) und Vizsla Silver (Schritt vom Explorer zum Produzenten beinahe vollzogen) ebenso.

Bleiben Sie gut informiert! Glück auf!

Ihr Jochen Staiger und das SRC-Team

Aktie der Woche

Uranium Energy besitzt eine Menge an Cash und will damit gleich drei weitere Projekte in Produktion bringen

Uranium Energy besitzt aktuell 271 Millionen US-Dollar an Barmitteln, Vorräten und Aktien zu Marktpreisen und keine Schulden. Der Lagerbestand beläuft sich auf insgesamt 1.356.000 Pfund U3O8 im Wert von 96,6 Millionen US-Dollar zu Marktpreisen. Damit will das Unternehmen in den kommenden Monaten drei wichtige Projekte voranbringen. So ist bei Burke Hollow die Erschließung von Entsorgungsbrunnen bereits im Gange, sodass eine Förderung in kurzer Zeit möglich sein wird. Bis Ende des Geschäftsjahres 2025 soll zudem eine Zusammenfassung des technischen Berichts für ein neues Hub-and-Spoke-Modell herausgegeben werden, das in der Sweetwater-Anlage im Great Divide Basin, Wyoming, verankert ist. Zusätzlich hat die Einleitung der Vor-Machbarkeitsstudie für Roughrider begonnen, wobei die metallurgischen Testarbeiten weit fortgeschritten sind.

News: Uranium Energy Corp legt Quartalsbericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 vor

Unternehmensnews

Canada Nickel meldet Volltreffer auf mehreren Projekten

Das Unternehmen stieß unter anderem auf 0,27 % Nickel über 711 Meter, einschließlich 0,45 % Nickel über 39 Meter innerhalb von 0,37 % Nickel über 120 Meter. Mehrere Ressourcenschätzungen sind in Arbeit.

News: Canada Nickel meldet anhaltende Explorationserfolge von Reid, Mann West und Deloro

Canada Nickel schließt 20-Millionen-Dollar-Finanzierung mit First Nations ab

Canada Nickel vermeldete weiterhin den Abschluss der 20 Millionen Dollar-Wandelanleihe mit Taykwa Tagamou Nation, welche die bisher größte bekannte direkte Kapitalbeteiligung einer First Nation an einem kanadischen Unternehmen für kritische Mineralien darstellt.

News: Canada Nickel schließt zuvor angekündigte 20 Millionen Dollar Wandelanleihe mit der Taykwa Tagamou Nation ab

IsoEnergy will bis zu 75 Millionen CA$ an frischen Mitteln generieren

Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen von Zeit zu Zeit über Vertreter Stammaktien des Unternehmens im Wert von bis zu 75.000.000 CA$ ausgeben wird.

News: IsoEnergy kündigt den Start eines At-The-Market Equity Programms an

Miata Metals stößt auf Grundgesteinsgold

Mehrere Diamantbohrlöcher lieferten Miata Metals mehr als einen Goldabschnitt. Die Untersuchungsergebnisse des Ziels Golden Hand bestätigten zudem, ein weit verbreitetes Goldsystem im Grundgestein.

News: Miata Metals bestätigt Gold im Grundgestein des Goldprojekts Sela Creek in Surinam

Southern Cross Gold stößt auf 4.700g/t Goldäquivalent

Southern Cross Gold stieß auf dem Projekt Sunday Creek auf 3,4 Meter @ 466,4 g/t AuEq, einschließlich 2,4 Meter @ 670,4 g/t AuEq. Das Vorhandensein von 4.700 g/t Au über 0,2 Meter zeigt das bemerkenswerte Gehaltspotenzial des dortigen Golden Ladder-Systems.

News: Southern Cross Gold bohrt 3,4 m @ 466 g/t Gold bei Sunday Creek

Uranium Royalty erwirbt neue Lizenzgebühr

Uranium Royalty gab jüngst bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb einer neuen 2,0 % Brutto-Lizenzgebühr für das Uranprojekt Aberdeen in Nunavut, Kanada, das von Forum Energy Metals Corp. betrieben wird, abgeschlossen hat.

News: Uranium Royalty Corp. erwirbt Lizenzgebühren für das Aberdeen-Uranprojekt von Forum Energy Metals in Kanada

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

