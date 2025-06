Seraphim erhält zum sechsten Mal die Auszeichnung 'Top Performer' in Kiwa PVEL's 2025 PV Module Reliability Scorecard

SHANGHAI, 11. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Kürzlich veröffentlichte Kiwa PV Evolution Labs (Kiwa PVEL), ein weltweit anerkanntes unabhängiges Testlabor, seine 2025 PV Module Reliability Scorecard. Seraphim hat sich erneut den Titel "Top Performer" in Kiwa PVEL's 2025 PV Module Reliability Scorecard gesichert und damit zum sechsten Mal diese prestigeträchtige Branchenauszeichnung erhalten.

Im Rahmen seines strengen Product Qualification Program (PQP) unterzieht Kiwa PVEL PV-Module einer Reihe von anspruchsvollen Tests, darunter Thermal Cycling (TC600), Damp Heat (DH2000), Potential Induced Degradation (PID), Light Induced Degradation (LID) kombiniert mit Light and Elevated Temperature Induced Degradation (LETID) und PAN (Performance After Normalization). Mit diesen umfassenden Bewertungen werden die Zuverlässigkeit und die Leistung der Module in mehreren Dimensionen beurteilt. Bei der diesjährigen Bewertung schnitten die TOPCon-Module der Sable series von Seraphim in allen Testparametern hervorragend ab und bewiesen einmal mehr die außergewöhnliche Produktqualität und den guten Ruf der Marke Seraphim.