Supermicro stellt das branchenweit umfangreichste Enterprise-KI-Lösungsportfolio für die NVIDIA Blackwell Architecture vor, um AI-Factory-Einsätze auf dem europäischen Markt zu beschleunigen

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -- Bietet ein branchenführendes Portfolio von mehr als 30 Lösungen für luft- oderflüssigkeitsgekühlte NVIDIA HGX(TM) B200, flüssigkeitsgekühlte NVIDIA GB200NVL72 und NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition- Verkürzt die Time-to-Online durch NVIDIA Certified-Systeme und NVIDIAEnterprise AI Factory Validated Designs- Zukunftssicherer Lösungsstack unterstützt die kommenden NVIDIA GB300 NVL72 undHGX B300 NVL8 für nahtlose TechnologieübergängeSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI,Cloud, Storage und 5G/Edge, gibt die Ausweitung des branchenweit breitestenPortfolios an Lösungen für die NVIDIA Blackwell Architecture auf deneuropäischen Markt bekannt. Mit der Einführung von mehr als 30 Lösungenunterstreicht Supermicro seine führende Position in der Branche, indem es denumfassendsten und effizientesten Lösungsstack für NVIDIA HGX B200, GB200 NVL72und RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition-Implementierungen anbietet und damiteine schnelle Time-to-Online für europäische Enterprise AI Factories in jederUmgebung ermöglicht. Durch die enge Zusammenarbeit mit NVIDIA ermöglichtSupermicros Lösungsstack den Einsatz von NVIDIA Enterprise AI Factoryvalidiertem Design und unterstützt die bevorstehende Einführung von NVIDIABlackwell Ultra-Lösungen im Laufe dieses Jahres, einschließlich NVIDIA GB300NVL72 und HGX B300."Mit unserem First-to-Market-Vorteil und unserem breiten Portfolio an NVIDIABlackwell-Lösungen ist Supermicro einzigartig positioniert, um die steigendeNachfrage nach KI-Infrastrukturen für Unternehmen in ganz Europa zubefriedigen", sagt Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "UnsereZusammenarbeit mit NVIDIA in Kombination mit unseren globalenFertigungskapazitäten und fortschrittlichen Technologien zur Flüssigkeitskühlungermöglicht es europäischen Unternehmen, KI-Fabriken mit deutlich verbesserterEffizienz und verkürzten Implementierungszeiten einzusetzen. Wir sind bestrebt,den kompletten Lösungsstack anzubieten, den Unternehmen benötigen, um ihreKI-Initiativen erfolgreich zu skalieren."Weitere Informationen finden Sie unterhttps://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4446752-1&h=693333569&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4446752-1%26h%3D2323017368%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Faccelerators%252Fnvidia%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Faccelerators%252Fnvidia&a=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Faccelerators%2Fnvidia)Zusätzlich zu Supermicros wachsender Auswahl an luft- und flüssigkeitsgekühlten