FAIR PLAY MENARINI INTERNATIONAL AWARD, DIE AUSGABE 2025 BEGINNT MIT DER BEKANNTGABE DER DIESJÄHRIGEN PREISTRÄGER IM CONI

Rome (ots/PRNewswire) - Die Vorfreude steigt, die Namen werden enthüllt, und die

Geschichten nehmen Gestalt an: Die Stiftung Fair Play Menarini Foundation hat

heute bei der offiziellen Präsentation in der Ehrenhalle des Nationalen

Olympischen Komitees Italiens die Namen der nationalen und internationalen

Sportlegenden bekannt gegeben, die bei der 29. Ausgabe des Preises am 2. und 3.

Juli in Florenz und Fiesole ausgezeichnet werden sollen.



Diese neuen Meister der Ethik, der Loyalität und des Respekts, die aus den

unterschiedlichsten Sportarten kommen, werden sich gemeinsam mit Fair Play

Menarini für die Werte einsetzen, die den Sport zu einer wichtigen Triebkraft

für die Entwicklung der jungen Generationen machen.







ist das Fundament, auf dem wir eine bessere Gesellschaft aufbauen und die jungen

Generationen erziehen können ," erklärte Giovanni Malagò, Präsident des CONI . "

Der Fair Play Menarini International Award, der bereits zum 29. Mal vergeben

wird, ist ein bemerkenswertes Mittel, um den wahren Wert dieses Konzepts, das

tief in unserer Identität verwurzelt ist, zu vermitteln. Diese Auszeichnung ist

eine Anerkennung, die weit über die Wettbewerbsergebnisse hinausgeht. Ich

erinnere mich mit Stolz an das Band, das Italiens sportliches Erbe mit dem Fair

Play verbindet, dank Eugenio Monti und seiner außergewöhnlichen Geste bei den

Innsbruck Games 1964, die es ihm ermöglichte, die Pierre de Coubertin World

Trophy zu erhalten, die dem Fair Play gewidmet ist, als erster Athlet überhaupt,

der diese Anerkennung verdient. Ein wertvolles Erbe, das dank dieses Preises,

der inzwischen zur Tradition geworden ist, erneuert wird".



Die Leichtathletik bietet in diesem Jahr ein wahres Staraufgebot, angefangen mit

Gianmarco Tamberi , Weltmeister im Hochsprung in Budapest 2023 und Olympiasieger

bei den Tokyo 2021 Games. Nadia Battocletti , Silbermedaillengewinnerin über

10.000 Meter bei den Paris 2024 Games, und die Hochsprunglegende Blanka Vlasic ,

zweifache Weltmeisterin sowie Silber- und Bronzemedaillengewinnerin bei den

Olympischen Spielen, werden ebenfalls dabei sein. Der Dreisprungstar Andy Diaz ,

Bronzemedaillengewinner bei den Paris 2024 Games, und der frischgebackene

Hallenweltmeister Rigivan Ganeshamoorthy , Goldmedaillengewinner im Diskuswurf

bei den letztjährigen Paralympic Games, gehören ebenfalls zu den diesjährigen

Preisträgern. Die Fahne des Fußballs wird Demetrio Albertini , Welt- und Seite 1 von 2 Seite 2 ►





"Fair Play ist ein wesentlicher Grundsatz sowohl im Sport als auch im Leben; esist das Fundament, auf dem wir eine bessere Gesellschaft aufbauen und die jungenGenerationen erziehen können ," erklärte Giovanni Malagò, Präsident des CONI . "Der Fair Play Menarini International Award, der bereits zum 29. Mal vergebenwird, ist ein bemerkenswertes Mittel, um den wahren Wert dieses Konzepts, dastief in unserer Identität verwurzelt ist, zu vermitteln. Diese Auszeichnung isteine Anerkennung, die weit über die Wettbewerbsergebnisse hinausgeht. Icherinnere mich mit Stolz an das Band, das Italiens sportliches Erbe mit dem FairPlay verbindet, dank Eugenio Monti und seiner außergewöhnlichen Geste bei denInnsbruck Games 1964, die es ihm ermöglichte, die Pierre de Coubertin WorldTrophy zu erhalten, die dem Fair Play gewidmet ist, als erster Athlet überhaupt,der diese Anerkennung verdient. Ein wertvolles Erbe, das dank dieses Preises,der inzwischen zur Tradition geworden ist, erneuert wird".Die Leichtathletik bietet in diesem Jahr ein wahres Staraufgebot, angefangen mitGianmarco Tamberi , Weltmeister im Hochsprung in Budapest 2023 und Olympiasiegerbei den Tokyo 2021 Games. Nadia Battocletti , Silbermedaillengewinnerin über10.000 Meter bei den Paris 2024 Games, und die Hochsprunglegende Blanka Vlasic ,zweifache Weltmeisterin sowie Silber- und Bronzemedaillengewinnerin bei denOlympischen Spielen, werden ebenfalls dabei sein. Der Dreisprungstar Andy Diaz ,Bronzemedaillengewinner bei den Paris 2024 Games, und der frischgebackeneHallenweltmeister Rigivan Ganeshamoorthy , Goldmedaillengewinner im Diskuswurfbei den letztjährigen Paralympic Games, gehören ebenfalls zu den diesjährigenPreisträgern. Die Fahne des Fußballs wird Demetrio Albertini , Welt- und