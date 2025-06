Die Handelsgespräche zwischen China und den USA in London werden vom Markt positiv aufgenommen

Peking (ots/PRNewswire) - Da die erste Sitzung des chinesisch-amerikanischen

Wirtschafts- und Handelsberatungsmechanismus am Dienstag in London fortgesetzt

wird, veröffentlicht CGTN einen Artikel, in dem die Bedeutung der mit Spannung

erwarteten Gespräche und die weltweiten Erwartungen daran erörtert werden. Der

Artikel beleuchtet auch Chinas Haltung und Position zu den Handelsgesprächen und

betont die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen China und den USA für das

Erreichen von für beide Seiten vorteilhaften Ergebnissen.



Die erste Sitzung des chinesisch-amerikanischen Wirtschafts- und

Handelsberatungsmechanismus wird am Dienstag in London mit einem zweiten

Verhandlungstag fortgesetzt.





Schwere wirtschaftliche AuswirkungenDie Gespräche in London sind ein direktes Ergebnis der Genfer Verhandlungen imMai, bei denen beide Seiten vereinbarten, die eskalierenden Zölle auszusetzenund einen Konsultationsmechanismus zur Fortsetzung der Verhandlungeneinzurichten.Das Treffen in Genf war das erste persönliche Gespräch zwischen hochrangigenVertretern beider Länder seitdem die USA im April hohe Zölle gegen Chinaverhängt hatten und China mit entschiedenen Gegenmaßnahmen reagierte.Die Zollerhöhungen haben nicht nur die globale Lieferkette beeinträchtigt,sondern auch der US-Wirtschaft geschadet, indem sie die Kosten erhöht, denKonsum verringert und das Risiko einer wirtschaftlichen Rezession erhöht haben.Eine Ende Mai für Bloomberg News durchgeführte Harris-Umfrage ergab, dass vieleAmerikaner den Gürtel enger schnallen. Eine aktuelle Umfrage der Bank of Americazeigte, dass die Allokationen in US-Vermögenswerte auf dem niedrigsten Standseit fast zwei Jahrzehnten sind, und mehrere Quellen, darunter die U.S. Bank, JPMorgan und der Internationale Währungsfonds, gehen von einer Wahrscheinlichkeiteiner Rezession in den USA von 40 Prozent aus.Zusammenarbeit ist der einzige AuswegAngesichts dieser besorgniserregenden wirtschaftlichen Auswirkungen hat Xibetont, dass Dialog und Zusammenarbeit die einzig richtige Wahl für beide Länderseien. Er lobte die Genfer Gespräche als einen wichtigen Schritt zur Beilegungvon Streitigkeiten und forderte beide Seiten auf, den Mechanismus fürWirtschafts- und Handelskonsultationen sinnvoll zu nutzen und im Geiste derGleichberechtigung und der Achtung der gegenseitigen Anliegen nach für beideSeiten vorteilhaften Lösungen zu streben.Die chinesische Seite sei diesbezüglich aufrichtig, habe aber gleichzeitig ihrePrinzipien, sagte Xi.Die positiven Reaktionen des Marktes spiegelten die Äußerungen von Xi wider undzeugten von wachsendem Optimismus hinsichtlich einer Entspannung derHandelsspannungen zwischen China und den USA. Nach den Telefonaten derStaatschefs stieg die Nachfrage im Schiffsverkehr sprunghaft an, was zu einemAnstieg der Frachtraten führte. Die US-Aktienindizes verzeichneten erheblicheGewinne, wobei der S&P 500, der Nasdaq und der Dow Jones alle deutliche Zuwächseverzeichneten.Wu Zewei, Special Researcher bei der Sushang Bank, erklärte, dass die Gesprächein London die Aussichten für die bilaterale Zusammenarbeit verbessern dürften.Er erklärte, dass die Verhandlungen in London zwar nicht einfach sein werden undeingehende Gespräche erfordern, die Genfer Gespräche jedoch eine solideGrundlage für die Zusammenarbeit geschaffen haben und das jüngste Telefonatzwischen den beiden Staatschefs eine Richtung für die künftigen Verhandlungenvorgegeben hat."Die Zusammenarbeit zwischen China und den USA birgt ein erhebliches Potenzial.In Zukunft können beide Länder weiterhin gegenseitigen Nutzen undWin-Win-Ergebnisse erzielen, gemeinsamen Wohlstand fördern und ein besseresLeben für ihre Bürger schaffen", sagte Wu.