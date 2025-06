WELLA PROFESSIONALS WIRD OFFIZIELLER PARTNER DER F1 ACADEMY(TM)

New York (ots/PRNewswire) - Die F1 ACADEMY(TM) gab heute eine globale

Partnerschaft mit der Wella Company bekannt und ernannte die weltweit führende

Salonfarbenmarke1 Wella Professionals zum offiziellen Partner der rein

weiblichen Rennserie.



Die mehrjährige Partnerschaft zwischen Wella Professionals und der F1 ACADEMY

spiegelt das gemeinsame Engagement wider, eine neue Generation von Frauen zu

inspirieren, ihre höchsten Ambitionen zu verfolgen und ihre Individualität zum

Ausdruck zu bringen.





Ab Runde 4 des FORMULA 1 PIRELLI GRAND PRIX DU CANADA 2025 wird WellaProfessionals in der F1 ACADEMY von Joanne Ciconte im Wella Professionalsoperated by MP Auto vertreten sein. Die maßgeschneiderte Wella-Lackierung fälltmit dem Start der neuen globalen Kampagne der Marke Make It You zusammen, dieMenschen dazu ermutigt, Schönheit nach ihren eigenen Vorstellungen zu definierenund sich durch grenzenlose Kreativität auszudrücken.Ciconte wird eine maßgeschneiderte Lackierung und einen Rennanzug tragen, dievon der ikonischen Meerjungfrau und der charakteristischen roten Farbe von WellaProfessionals inspiriert sind, die die über 140-jährige Geschichte der Marke alsPionier der Haarwissenschaft unterstreicht. Die Marke wird auch Make It Youfeiern, indem sie den Schriftzug auf dem Heckflügel des Autos mit der Nummer 25anbringt.Wella Professionals wird während der gesamten Saison bei wichtigen Rennen mitmaßgeschneiderten Fan-Aktivitäten im Fahrerlager der F1 ACADEMY aktiv werden undmit den Rennteilnehmern in einer fanfreundlichen Umgebung interagieren. ImRahmen dieser Partnerschaft wird Wella Professionals in der F1 ACADEMY PaddockClub Suite auch Lackierungen aus dem Portfolio des Unternehmens für Nägel undBeauty-Tech-Marken OPI und ghd anbieten.Diese Ankündigung folgt auf ein Jahr mit signifikantem Zuschauerwachstum für dieF1 ACADEMY mit sieben Rennen auf drei Kontinenten im Jahr 2025, Sendern in über170 Märkten und der mit Spannung erwarteten Dokumentationsreihe F1: THE ACADEMYwird jetzt weltweit auf Netflix gestreamt.Susie Wolff, Geschäftsführerin der F1 ACADEMY, sagte: " Wir sind sehr stolzdarauf, Wella Professionals als offiziellen Partner begrüßen zu dürfen, da diesder erste Einstieg des Kosmetikunternehmens in das Sportsponsoring ist. Es istfantastisch zu sehen, dass Wella Professionals, eine Marke, die von Innovationangetrieben wird und sich seit mehr als 140 Jahren für kreatives Handwerkeinsetzt, sich mutig für den Frauensport einsetzt und gleichzeitig unsereMission unterstützt, die Zukunft der Frauen im Motorsport voranzutreiben."Marlene Lotter, Global Brand Senior Vice President bei Wella Company, sagte: "