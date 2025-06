Pressestimme 'Nürnberger Nachrichten' zu Graz Die "Nürnberger Nachrichten" zu den Ereignissen in Graz: "Wahrnehmen von Menschen, ihren Ängsten, ihren Gefühlen: Geschieht dies ausreichend? In der Schule, im Freundeskreis (sofern vorhanden), in der Familie und im Elternhaus vor allem (sofern …