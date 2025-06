'Kölner Stadt-Anzeiger' zu SPD-Manifest

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zu dem SPD-internen Manifest:

"Es wäre zu einfach, Rolf Mützenich und seine Mitstreiter zur Seite zu schieben als Unbelehrbare, als Illusionäre, als friedensbewegte Spinner. Es wäre zu plump, sie als Putin-Versteher zu diskreditieren. Klar, das sogenannte Manifest bietet dafür Anknüpfungspunkte. Das fängt bei der Aufrechnung von Ausgaben für Klimaschutz und Sicherheitspolitik an. Und der Appell an Russland fehlt. Dennoch: Zur Seite schieben kann und sollte die SPD-Führung dieses Papier nicht, auch wenn sich unter seinen Unterzeichnern vor allem Ex-Führungspersonen finden. Wenn die SPD ihren Abwärtstrend stoppen will, muss sie auch diesen Teil der Partei - und auch der Bevölkerung - ernst- und mitnehmen."