Fortuna schließt strategische Investition in Awalé Resources Limited ab und reicht Frühwarnbericht ein

Vancouver, 11. Juni 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (- https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-on-excellent-q1-r ... -) freut sich bekannt zu geben, dass man 15.037.593 Stammaktien (die "Aktien") von Awalé Resources Limited ("Awalé") erworben hat, einem an der TSX Venture Exchange notierten Mineralexplorationsunternehmen, das derzeit sein 100-Prozent eigenes Projekt Odienné in Côte d'Ivoire vorantreibt.

"Das Odienné-Projekt von Awalé stellt für Fortuna eine überzeugende Gelegenheit in Côte d'Ivoire dar", sagte Paul Weedon, SVP Exploration von Fortuna. "Unser erfahrenes Explorationsteam im Land ist gut aufgestellt, um die Entdeckungen bis zur Produktion voranzutreiben. Awalé hat eine starke Präsenz in diesem aufstrebenden Gebiet aufgebaut und durch sein fähiges und aktives Team ein solides geologisches Verständnis des gesamten Portfolios entwickelt. Wir freuen uns darauf, die Explorationsarbeiten auf den 100 %igen Grundstücken von Awalé im Projekt Odienné mit ihren Erkenntnissen zu unterstützen. Herr Weedon schloss: "Diese Investition stärkt Fortunas Explorationspipeline in der Elfenbeinküste und steht im Einklang mit unserer langfristigen Wachstumsstrategie."

Die Aktien wurden im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung zu einem Preis von 0,399 US$ pro Aktie (0,55 CAD pro Aktie) für einen Bruttoerlös von 6.000.000 US$ (8.264.999 CAD) erworben. Vor dieser Akquisition besaß Fortuna keine Aktien von Awalé, und nach der Akquisition besitzt Fortuna ungefähr 15 Prozent der ausgegebenen Aktien von Awalé.

Die Aktien wurden zu Investitionszwecken erworben. Fortuna kann auf der Grundlage von Fortunas Einschätzung der Marktbedingungen, der Neuformulierung von Plänen und/oder anderer relevanter Faktoren zusätzliche Wertpapiere von Awalé erwerben oder ihre bestehenden Wertpapiere von Awalé veräußern, jeweils in Übereinstimmung mit den geltenden wertpapierrechtlichen Vorschriften.

Fortunas Frühwarnbericht wurde eingereicht und kann auf SEDAR+ eingesehen werden. Eine Kopie des Berichts kann auch per E-Mail aninfo@fmcmail.com oder durch Kontaktaufnahme mit dem Corporate Secretary unter +1.604.484.4085 angefordert werden.

Im Zusammenhang mit der Investition hat Fortuna mit Awalé eine Vereinbarung über Investorenrechte (die "Vereinbarung über Investorenrechte") abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen der Investorenrechte-Vereinbarung wurden Fortuna unter anderem (i) Vorkaufsrechte zur Aufrechterhaltung ihrer Beteiligung an Awalé durch Beteiligung an zukünftigen Kapitalfinanzierungen des Unternehmens und (ii) Aufstockungsrechte zum Erwerb zusätzlicher Aktien zur Aufrechterhaltung ihrer Beteiligung an Awalé gewährt. Fortuna wird diese Investorenrechte so lange haben, wie es eine Beteiligung von mindestens 10 % an Awalé hält (berechnet gemäß den Bedingungen des Investorenrechteabkommens).