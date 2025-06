Weitere Verluste - US-Handelsdeal mit China verpufft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit weiteren Verlusten steuert der Dax am Donnerstag auf sein nächstes Zwischentief bei 23.740 Punkten zu. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent tiefer auf 23.773 Punkte. Tags zuvor war der Dax erstmals seit Mitte April wieder unter seine 21-Tage-Linie gerutscht, die den kurzfristigen Trendverlauf widerspiegelt. Zu seinem Rekordhoch vor einer Woche bei 24.479 Punkten verliert er etwas weiter den Anschluss.

An der Wall Street hatte sich der US-Handelsdeal mit China für die Anleger nicht lange ausgezahlt. Letztlich rutschten die Technologiewerte sogar deutlicher ins Minus. Letztlich sei nur das vereinbart worden, was sich bereits abgezeichnet hatte, hieß es. Der Auswahlindex Nasdaq 100 scheiterte in Sichtweite seines Rekords vom Februar an der 22.000-Punkte-Marke. Auch in Tokio und Hongkong gab es am Morgen Gewinnmitnahmen./ag/zb