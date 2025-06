WTI lässt es krachen

Die USA und China haben in dem kürzlich noch schwelenden Zollstreit offenbar eine Einigung gefunden, jetzt müssen noch die Anführer der beiden Nationen ihre Unterschrift unter die Vereinbarung setzen. Dies hat sogleich die Rohstoffmärkte beflügelt, allen voran profitieren Energieträger vom Händeschluss der beiden größten Volkswirtschaften. WTI konnte im Zuge dessen das erste Ziel bei 66,36 US-Dollar nach einem erfolgreichen Ausbruch über den Buy-Trigger von 64,15 US-Dollar erfolgreich abarbeiten. Ein übergeordnetes Ziel wurde in der letzten technischen Besprechung vom 22. Mai bei 70,44 US-Dollar genannt, auf dem Weg dorthin ist aber mit einem kurzen Zwischenstopp am EMA 200 (Tagesbasis) zu rechnen. Investierte Anleger ziehen ihre Stopps nun deutlich nach.

Solange sich der WTI-Future oberhalb von 64,15 US-Dollar aufhält, können die nächsten Zielmarken am EMA 200 bei 68,27 und schließlich am Horizontalwiderstand bei 74,44 US-Dollar ausgemacht werden. Mit einem entsprechend gehebelten Turbo-Call-Optionsschein ließe sich hierdurch noch eine ansehnliche Rendite erwirtschaften. Investierte Anleger sollten ihre Stopps ein kleines Stück weit unter den Buy-Trigger für den Fall eines Pullbacks versetzen. Ein Wiedereintritt in die vorherige Schiebephase sowie Rückfall unter den EMA 50 (blauer Durchschnitt) bei 63,27 US-Dollar würde das bullische Chartbild dagegen aber sofort eintrüben und Verlustrisiken in Richtung 60,00 US-Dollar auslösen.

WTI-Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Ein Kaufimpuls in Richtung 70,44 US-Dollar wurde bereits durch einen erfolgreichen Ausbruch über die Widerstandsmarke von 64,15 US-Dollar ausgelöst und dürfte nach der Phase der Ungewissheit im Zollstreit nun ins Visier der Anleger rücken. Um hiervon maximal zu profitieren, könnte beispielsweise das mit einem Hebel von 11,82 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN DY9FPZ zum Einsatz kommen. Die Renditechance beliefe sich auf 55 Prozent, Ziel des Scheins wurde bei 7,74 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 63,00 US-Dollar aber nicht überschreiten, im Schein ergibt sich dadurch ein entsprechender Stopp-Kurs von 1,24 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY9FPZ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,88 – 4,89 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 60,486 US-Dollar Basiswert: WTI-Öl-Future KO-Schwelle: 60,486 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 67,17 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 7,74 Euro Hebel: 11,82 Kurschance: + 55 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

