Bitcoin-Explosion voraus? Cheds prognostiziert 250.000 USD bis 2026!

In einer aktuellen Analyse prognostiziert der Krypto-Streamer Cheds, der auf YouTube für seine präzisen Bitcoin-Vorhersagen bekannt ist, einen signifikanten Kursanstieg der Kryptowährung im kommenden Jahr. Cheds, der 49.700 Abonnenten zählt, stützt seine optimistische Einschätzung auf drei technische Indikatoren.

Er hebt hervor, dass Bitcoin auf dem Wochenchart eine positive Entwicklung zeigt, nachdem es aus einer sogenannten "Tassen-mit-Henkel"-Formation ausgebrochen ist. Diese Formation gilt in der technischen Analyse als bullishes Fortsetzungsmuster, das darauf hindeutet, dass ein Vermögenswert nach einer Konsolidierungsphase wieder ansteigt. Zudem betont Cheds, dass der aktuelle Aufwärtstrend von Bitcoin technisch solide sei, was sich aus der Zeit ableitet, die die Kryptowährung in einem stabilen Preisbereich zwischen 16.000 und 70.000 US-Dollar verbracht hat.