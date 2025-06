US-Aktienmarkt unter Druck: Ausländische Investoren ziehen 37 Milliarden ab!

Trotz dieser Abflüsse zeigen sich Privatanleger optimistisch und investieren weiterhin in den Markt. Laut JPMorgan Chase haben sie im Mai 23 Milliarden US-Dollar in US-Aktien investiert, was zu einem Gesamtbetrag von 150 Milliarden US-Dollar seit Jahresbeginn führt. Diese Investitionen könnten helfen, die Auswirkungen des Kapitalabflusses auszugleichen.

Im Mai 2023 verzeichnete der US-Aktienmarkt einen signifikanten Abfluss ausländischen Kapitals, wie der Marktanalyst Adam Kobeissi unter Berufung auf Daten von Goldman Sachs berichtet. Insgesamt wurden 37 Milliarden US-Dollar abgezogen, was den höchsten Wert seit mindestens einem Jahr darstellt. Dies ist der zweite Monat in Folge mit Nettoabflüssen, nachdem im April bereits 7 Milliarden US-Dollar abgezogen wurden. Seit Jahresbeginn haben ausländische Investoren netto 31 Milliarden US-Dollar aus US-Aktien abgezogen, während sie im November und Dezember 2022 noch 201 Milliarden US-Dollar investiert hatten.

Ein weiterer Faktor, der das Vertrauen ausländischer Investoren beeinträchtigen könnte, ist der "One Big Beautiful Bill Act", der im Mai das Repräsentantenhaus passierte. Dieses Gesetz sieht vor, ausländische Unternehmen aus Ländern mit als "unfair" eingestuften Steuern zu bestrafen, was zu höheren Steuerbelastungen für ausländische Anleger führen könnte. US-Hedgefondsmanager warnen, dass dies zu einem weiteren Abfluss von Kapital führen könnte, da die Renditen aus US-Anlagen sinken und Investitionen steuerlich unsicherer werden könnten.

Gleichzeitig halten ausländische Investoren derzeit 19 Billionen US-Dollar an US-Aktien, 7 Billionen an US-Staatsanleihen und 5 Billionen an US-Krediten. Experten warnen vor einem möglichen Dominoeffekt und Vergeltungsmaßnahmen anderer Länder, sollte das Gesetz in Kraft treten.

In der Elektrofahrzeugbranche bleibt Tesla trotz der aktuellen Herausforderungen optimistisch. Tom Lee von Fundstrat hebt hervor, dass der Rückgang des Aktienkurses von Tesla lediglich eine Rückkehr zu einem früheren Unterstützungsniveau darstellt. Tesla plant zudem die Einführung neuer Produkte, darunter ein Robotaxi und Optimus-Roboter, was das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens stärken könnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der US-Aktienmarkt derzeit mit Kapitalabflüssen aus dem Ausland konfrontiert ist, während Privatanleger weiterhin aktiv investieren. Die politische und steuerliche Unsicherheit könnte jedoch die zukünftige Attraktivität des Marktes für ausländische Investoren beeinträchtigen.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 326,4EUR auf Nasdaq (12. Juni 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.