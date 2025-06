Asien wendet sich vom Dollar ab: Ein neuer Trend in der Finanzwelt!

In den letzten Monaten hat sich ein bemerkenswerter Trend in Asien abgezeichnet: Die Region entfernt sich zunehmend vom US-Dollar. Dies wird durch die jüngsten Entscheidungen des Verbandes Südostasiatischer Nationen (ASEAN) unterstützt, der die Verwendung lokaler Währungen im Handel und bei Investitionen fördern möchte. Dieser Schritt ist Teil eines umfassenden Wirtschaftsstrategischen Plans, der bis 2030 gilt. Experten wie Francesco Pesole von ING weisen darauf hin, dass die unsichere Handelspolitik der USA unter Donald Trump und die Abwertung des Dollars diesen Trend beschleunigen.

Die "Entdollarisierung" ist kein neues Phänomen, hat jedoch an Bedeutung gewonnen. Länder erkennen zunehmend, dass der Dollar als Werkzeug für Handelsbeschränkungen und Sanktionen eingesetzt werden kann, was als wesentlicher Paradigmenwechsel betrachtet wird. Eine Analyse der Bank of America zeigt, dass sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen in der ASEAN-Region ihre Dollarreserven in lokale Währungen umwandeln. Zudem sichern Großinvestoren ihre Auslandsinvestitionen aktiver ab.