Rekordstart der Nintendo Switch 2: 3,5 Millionen Verkäufe in 4 Tagen!

Die Nintendo Switch 2 hat in den ersten vier Tagen nach ihrer Markteinführung einen beeindruckenden Verkaufsrekord aufgestellt, indem mehr als 3,5 Millionen Einheiten verkauft wurden. Dies macht die Konsole zum am schnellsten verkauften Gaming-Gerät in der Geschichte des Unternehmens. Nintendo hatte zuvor prognostiziert, dass die Verkaufszahlen bis zum Ende des Geschäftsjahres im kommenden März 15 Millionen Einheiten erreichen könnten. Der Betriebsgewinn soll um 13 Prozent auf 320 Milliarden Yen (1,9 Milliarden US-Dollar) steigen. Serkan Toto, Gründer der Beratungsfirma Kantan Games, bezeichnete die Prognose als vorsichtig, aber realistisch.

Die weltweite Begeisterung für die Switch 2, die am 5. Juni auf den Markt kam, wird von Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, hervorgehoben. Die Konsole bietet eine verbesserte Spielerfahrung mit einem größeren Bildschirm und besserer Grafik, während sie gleichzeitig die Flexibilität des Vorgängermodells beibehält. Nintendo hat seit der Einführung der ersten Switch im Jahr 2017 insgesamt 152 Millionen Konsolen verkauft, unterstützt durch beliebte Titel wie „The Legend of Zelda“ und „Animal Crossing: New Horizons“.