Ölpreise steigen: Einigung zwischen USA und China bringt Hoffnung!

Am Mittwoch stiegen die Ölpreise deutlich, was auf eine grundsätzliche Einigung zwischen den USA und China bei den Handelsgesprächen zurückzuführen ist. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 67,98 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,06 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 1,27 Dollar auf 66,26 Dollar. US-Präsident Donald Trump gab bekannt, dass China sich bereit erklärt hat, bestimmte Rohstoffe, darunter seltene Erden, an die USA zu liefern, während Washington im Gegenzug die Zulassung chinesischer Studierender an US-Universitäten zusichert. Diese Entspannung im Handelskonflikt könnte das weltwirtschaftliche Wachstum unterstützen und die Nachfrage nach Rohöl stabilisieren.

Parallel dazu kam es in der Ukraine zu erneuten russischen Luftangriffen, die in der Nacht zu zahlreichen Toten und Verletzten führten. In Charkiw wurden mindestens drei Menschen getötet und über 60 verletzt, darunter auch Kinder. Diese Angriffe haben die EU dazu veranlasst, neue Sanktionen gegen den russischen Ölsektor zu prüfen. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert eine Halbierung der Preisobergrenze für russisches Öl von derzeit 60 auf 30 Dollar pro Barrel, um Russland unter Druck zu setzen, Frieden zu suchen. Die EU plant, die Preisobergrenze auf 45 Dollar zu senken, was jedoch auf Widerstand bei einigen Mitgliedstaaten stößt.

Russland reagierte gelassen auf die Sanktionspläne der EU und betonte, dass es bereits Erfahrungen im Umgang mit solchen Einschränkungen gesammelt habe. Kremlsprecher Peskow wies darauf hin, dass die Senkung des Preisdeckels nicht zu einer Stabilisierung der internationalen Öl- und Energiemärkte führen werde. Russland verkauft sein Öl hauptsächlich an China und Indien und erzielt dabei erhebliche Einnahmen, die auch zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen genutzt werden.

Die Diskussion um die Preisobergrenze wird voraussichtlich beim bevorstehenden G7-Gipfel in Kanada thematisiert, wo die Staats- und Regierungschefs der sieben größten Industrienationen beraten wollen, wie sie gemeinsam gegen Russland vorgehen können. Trump hat sich bisher zurückhaltend zu neuen Sanktionen geäußert, während im US-Senat bereits ein neues Sanktionspaket gegen Russland vorbereitet wird. Die Situation bleibt angespannt, sowohl auf dem Ölmarkt als auch im geopolitischen Kontext.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 69,34USD auf Lang & Schwarz (12. Juni 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.