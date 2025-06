Fabasoft: Umsatzsprung und optimistische Prognosen für die digitale Zukunft!

Das EBIT für das vierte Quartal betrug 1,9 Millionen Euro, was unter den Erwartungen von Warburg Research lag, die bei 3,3 Millionen Euro lagen. Diese Abweichung ist auf eine Wertminderung in Höhe von 2,2 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Produkt Xpublisher zurückzuführen. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die zugrunde liegende Profitabilität stark, mit einer bereinigten EBIT-Marge von 19,2 %. Die hohen F&E-Ausgaben, die 30,7 % des Umsatzes ausmachten, werden als notwendig erachtet, um zukünftige Cloud- und KI-Anwendungen zu entwickeln.

Die Fabasoft AG hat im Geschäftsjahr 2024/2025 eine Umsatzsteigerung von 7,3 % auf 86,8 Millionen Euro erzielt, was den Erwartungen der Analysten entspricht. Das Wachstum wurde insbesondere durch das Cloud-Ökosystem des Unternehmens, Fabasphere, angetrieben. Während der Umsatz in Österreich um beeindruckende 21,6 % zulegte, verzeichnete die Schweiz einen Rückgang von 6,4 %, bedingt durch eine geringfügige Ausgliederung von 1 Million Euro.

Der operative Cashflow stieg auf 23,1 Millionen Euro, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Zum 31. März 2025 verfügte Fabasoft über liquide Mittel in Höhe von 34,3 Millionen Euro, was dem Unternehmen ermöglicht, seine Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Marketing selbst zu finanzieren. Analysten von Warburg Research sehen ein erhebliches Potenzial für die Aktie, insbesondere durch die verstärkten Digitalisierungsinitiativen der neuen deutschen Bundesregierung, die Fabasoft als Anbieter von Cloud-Lösungen für öffentliche Verwaltungen begünstigen könnten.

Das Management äußerte sich optimistisch über die zukünftige Nachfrage in Deutschland, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 wird ein Umsatz von 87,5 Millionen Euro und ein EBITDA von 23,5 Millionen Euro prognostiziert, wobei die EBIT-Marge voraussichtlich bei 16,8 % liegen wird. Das Kursziel der Analysten bleibt bei 31 Euro, und das Buy-Rating wird aufgrund des Potenzials für wiederkehrendes Umsatzwachstum und nachhaltige Profitabilität bekräftigt, mit einem Aufwärtspotenzial von über 80 %.

Insgesamt zeigt Fabasoft eine solide Leistung und eine klare Strategie für zukünftiges Wachstum, insbesondere im Bereich der digitalen Transformation und Cloud-Technologien.

Die Fabasoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 16,68EUR auf Lang & Schwarz (12. Juni 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.