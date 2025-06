Kontron erhält 26 Millionen Euro Auftrag von tschechischer Bahn – Ein Meilenstein!

Der Technologiekonzern Kontron hat einen bedeutenden Auftrag im Transportsektor von der tschechischen Bahn erhalten. Die staatliche Infrastrukturgesellschaft Správa železnic (SŽ) beauftragte Kontron mit einem Projekt auf der Strecke zwischen der deutschen Grenze und den Städten Dolní Žleb, Kralupy und Vltavou. Der Auftragswert beläuft sich auf rund 26 Millionen Euro. Dies ist nicht der erste Auftrag von Kontron in Tschechien; bereits Ende 2024 erhielt das Unternehmen einen 34 Millionen Euro schweren Auftrag für den Ausbau eines GSM-R-Kommunikationssystems. Diese Projekte zielen darauf ab, eine umfassende Palette von Sprach- und Datendiensten bereitzustellen, die für den täglichen Bahnbetrieb unerlässlich sind.

Richard Neussl, Geschäftsführer von Kontron Transportation, betont die strategische Bedeutung dieses Projekts und hebt hervor, dass es die Position des Unternehmens als Hauptauftragnehmer und Lieferant für Správa železnic stärkt. Die Modernisierung des tschechischen Schienennetzes wird somit Schritt für Schritt vorangetrieben, um es zu einem der modernsten in Europa zu entwickeln. Petr Vitek, CEO von Kontron Transportation s.r.o. in Prag, äußert sich ebenfalls positiv über die langjährige Zusammenarbeit mit Správa železnic und die Möglichkeit, zur Weiterentwicklung des Eisenbahnverkehrs in Tschechien beizutragen.

Kontron Transportation ist ein international führender Anbieter von End-to-End-Kommunikationslösungen für kritische Netzwerke. Das Unternehmen fokussiert sich auf innovative Lösungen zur zuverlässigen und effizienten Verarbeitung von Sprach-, Daten- und Videoinformationen. Zu den Kernprodukten gehören GSM-Railways, das zukünftige Mobilkommunikationssystem für Eisenbahnen (FRMCS) sowie spezielle Mobilitätsprodukte für öffentliche Verkehrsbetriebe.

Mit über 700 Mitarbeitern und 11 Standorten in Europa hat Kontron Transportation seinen Hauptsitz in Wien und ist Teil der Kontron AG, die in verschiedenen Technologiebereichen tätig ist. Die Übernahme der Katek SE im Jahr 2024 hat das Portfolio des Unternehmens um die neue Division GreenTec erweitert, die sich auf Solarenergie und Elektromobilität konzentriert. Kontron ist an der Deutschen Börse im SDAX und TecDAX gelistet und beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeiter.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 24,47EUR auf Lang & Schwarz (12. Juni 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.