DAX-Rakete: Deutsche Börse mit 51% Kursplus und steigender Dividende!

Der DAX zeigt sich in den letzten zwölf Monaten äußerst dynamisch und verzeichnete einen beeindruckenden Kursanstieg von 51%. Die Aktionäre der Deutschen Börse können sich zudem über eine Dividende von 4 Euro freuen, was die positive Entwicklung unterstreicht. Die Deutsche Börse profitiert von der hohen Volatilität an den Kapitalmärkten, die sowohl nach oben als auch nach unten starke Kursbewegungen ermöglicht. In einem Baisse-Szenario stieg der Gewinn je Aktie von 5,89 Euro im Jahr 2020 auf 10,60 Euro im vergangenen Jahr. Die Dividende wurde von 3 Euro für 2020 auf 4 Euro für 2024 erhöht.

Ein weiteres positives Signal ist das laufende Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro, das die Marktposition der Deutschen Börse weiter stärken soll. Das Unternehmen ist gut diversifiziert und weitgehend digitalisiert, mit einem breiten Angebot, das unter anderem die Terminbörse und das wachsende ETF-Segment umfasst, in dem die Deutsche Börse Marktführer in Europa ist. Für das Jahr 2025 wird eine signifikante Steigerung des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um etwa 15% auf rund 2,7 Milliarden Euro erwartet. Die Ausschüttungen sollen jährlich steigen, was die Deutsche Börse zu einem potenziellen Dividendenaristokraten macht, einem Unternehmen, das seine Ausschüttungen über mindestens 25 Jahre hinweg erhöht.

Analysten prognostizieren für die kommenden Jahre einen kontinuierlichen Anstieg des Gewinns je Aktie, mit Werten von 11,28 Euro für 2025, 12,12 Euro für 2026 und 13,28 Euro für 2027. Diese positiven Aussichten könnten sich weiter verbessern, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte, wenn die Marktvolatilität typischerweise ansteigt.

Allerdings hat die Schweizer Großbank UBS das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse von 320 auf 309 Euro gesenkt und die Bewertung von "Buy" auf "Neutral" herabgestuft. Analyst Michael Werner sieht aufgrund des starken Kursanstiegs seit August des Vorjahres kaum noch Spielraum für eine Neubewertung. Dennoch bleibt er optimistisch hinsichtlich der Geschäftsaussichten der Deutschen Börse. Trotz der Anpassung des Kursziels bleibt die Deutsche Börse ein interessanter Akteur im Finanzsektor, insbesondere in einem volatilen Marktumfeld.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 273,9EUR auf Lang & Schwarz (12. Juni 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.