Transfer-News: Gittens bleibt beim BVB – Bellingham verstärkt Dortmund!

In den letzten Tagen gab es bedeutende Entwicklungen rund um Borussia Dortmund, insbesondere im Hinblick auf Transfers und die bevorstehende Club-Weltmeisterschaft. Laut einem Bericht von Sky bleibt der 20-jährige Offensivspieler Jamie Gittens vorerst beim BVB und wird nicht zum FC Chelsea wechseln. Chelsea hatte ein drittes Angebot in Höhe von 55 Millionen Euro abgegeben, das jedoch von Dortmund abgelehnt wurde. Gittens selbst soll sich bereits mit Chelsea über einen langfristigen Vertrag bis 2032 einig sein, doch der Wechsel wird vorerst nicht vollzogen. Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl betonte, dass Gittens die Mannschaft verstärkt und man in gutem Austausch über die Zukunft sei.

Parallel dazu hat Borussia Dortmund den Transfer von Jobe Bellingham, dem jüngeren Bruder des ehemaligen Dortmund-Spielers Jude Bellingham, bekannt gegeben. Der 19-Jährige wechselt für rund 30 Millionen Euro von AFC Sunderland zum BVB und erhält einen Vertrag bis 2030. Bellingham gilt als großes Talent und hat in der zweiten englischen Liga bereits 111 Spiele absolviert. Er wird anstelle der U21-Nationalmannschaft Englands an der Club-WM teilnehmen, die in den USA stattfindet.