Deutsche Post AG: Erfolgreiches Aktienrückkaufprogramm im Juni 2025!

Am 10. Juni 2025 veröffentlichte die Deutsche Post AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, die Informationen zu ihrem aktuellen Aktienrückkaufprogramm enthält. Im Zeitraum vom 2. bis 6. Juni 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 271.874 Aktien im Rahmen eines zusätzlichen Rückkaufprogramms. Die Rückkäufe wurden an verschiedenen Handelsplätzen durchgeführt, darunter CBOE Europe, Turquoise Europe und Aquis Europe, wobei der Großteil der Aktien am 2. Juni 2025 erworben wurde.

Die detaillierte Aufstellung der Rückkäufe zeigt, dass am 2. Juni 196.081 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 39,1626 Euro pro Aktie zurückgekauft wurden, was einem Gesamtwert von etwa 7,68 Millionen Euro entspricht. Weitere Käufe an diesem Tag umfassten 29.451 und 46.193 Aktien zu ähnlichen Preisen. An den folgenden Tagen wurden nur vereinzelt Aktien zurückgekauft, mit einem Höhepunkt von 149 Aktien am 3. Juni. In den Tagen vom 4. bis 6. Juni fanden keine Rückkäufe statt.