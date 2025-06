K+S-Aktien steigen nach Analystenkommentar: Potenzial für über 33 Euro!

Die Aktien von K+S haben am Mittwochmorgen nach einem positiven Kommentar von Kepler Cheuvreux eine Erholung erfahren. In der Spitze stiegen die Papiere des Kasseler Unternehmens um 4,4 Prozent auf 16,49 Euro und näherten sich damit ihrem jüngsten Hoch von 16,77 Euro, das im Oktober 2023 erreicht wurde. Am späten Vormittag lag der Kurs noch rund 2 Prozent im Plus.

Kepler Cheuvreux hat im Rahmen einer umfassenden Analyse der Agrarchemie-Branche das Kursziel für K+S auf über 33 Euro angehoben, was mehr als doppelt so hoch ist wie der aktuelle Kurs. Die Analysten betonen, dass K+S am Markt oft falsch eingeschätzt werde. Während die älteren Kali-Minen in Deutschland teurer produzieren und es über Standard-Kaliprodukte derzeit wenig Positives zu berichten gebe, habe K+S eine Reihe von Spezialprodukten im Angebot. Dazu zählen kombinierte Kalium- und Magnesiumdünger, für die höhere Preise erzielt werden können. Zudem wird die Produktion der neuen Mine in Kanada ausgebaut, wo die Produktionskosten sehr niedrig sind. Die Analysten sind der Meinung, dass schrittweise steigende Kali-Preise die Aktie weiterhin unterstützen werden.