NAGA Group AG: Kaufempfehlung mit 50% Kursziel – Wachstumsstrategie im Fokus!

Die NAGA Group AG hat in ihrem aktuellen Research Update von NuWays AG eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1,20 Euro ausgesprochen, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 50 % gegenüber dem Schlusskurs von 0,80 Euro am 11. Juni 2025 entspricht. Die Empfehlung basiert auf den endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2024, die leicht über den vorläufigen Ergebnissen lagen. Die Umsätze beliefen sich auf 63,2 Millionen Euro, was einem Rückgang von 18 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die Schließung unrentabler Geschäftsbereiche zurückzuführen.

Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 14,3 % (im Vergleich zu 11,5 % im Vorjahr), was auf Synergieeffekte aus der Unternehmensfusion und eine gesteigerte operative Effizienz zurückzuführen ist. Für das erste Quartal 2025 meldete NAGA einen Umsatz von 16,4 Millionen Euro, was einem Anstieg von 7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies wurde durch eine erhöhte Handelsaktivität pro Kunde und einen gestiegenen Customer Lifetime Value (CLV) unterstützt.