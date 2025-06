Deutsche Bank hebt Kursziel für British American Tobacco auf 3800 Pence!

Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 3500 auf 3800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese Entscheidung folgt auf den kürzlich veröffentlichten Zwischenbericht des Unternehmens sowie optimistischen Aussagen zum Gesamtjahr. Analyst Damian McNeela prognostiziert, dass der Umsatz des Tabakkonzerns im ersten Halbjahr 2025 voraussichtlich leicht über den Erwartungen liegen wird, wobei insbesondere das US-Geschäft als treibende Kraft identifiziert wird.

Die Anpassung des Kursziels reflektiert das Vertrauen der Analysten in die zukünftige Entwicklung von BAT, insbesondere in einem Markt, der von Herausforderungen geprägt ist. Die Tabakindustrie sieht sich zunehmendem Druck durch regulatorische Maßnahmen und veränderte Konsumgewohnheiten gegenüber, was die Nachfrage nach traditionellen Tabakprodukten beeinträchtigen könnte. Dennoch scheint BAT in der Lage zu sein, sich in diesem Umfeld zu behaupten und sogar zu wachsen.