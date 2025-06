ProSieben-Chef Hannes Hiller: GNTM bleibt stark – DFB kämpft um TV-Rechte!

In einem aktuellen Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" äußerte sich Hannes Hiller, der CEO von ProSieben, optimistisch über die Zukunft der Castingshow "Germany's Next Topmodel" (GNTM). Hiller betonte, dass die Show als Langzeit-Projekt angesehen wird und dass Treue zu einem bewährten Konzept langfristig von Vorteil sei. GNTM, das mittlerweile in seiner 20. Staffel läuft und von Heidi Klum moderiert wird, hat sich über die Jahre weiterentwickelt. Hiller hob hervor, dass die Teilnahme an der Show für alle Geschlechter und Altersgruppen offen ist, was zur Frische des Formats beiträgt. Er sieht die Kombination aus Verlässlichkeit und Überraschung als Schlüssel zur Unterhaltung.

Hiller wies zudem darauf hin, dass das Fernsehen nicht tot sei, sondern sich lediglich in der Art und Weise, wie es konsumiert wird, verändert habe. Die Zuschauer befreien sich zunehmend von festen Sendezeiten, was die Relevanz von Streaming-Plattformen erhöht. ProSieben passt sich dieser Entwicklung an und nutzt die Streaming-Plattform Joyn, um das Zusammenspiel von traditionellem Fernsehen und Streaming zu gestalten.