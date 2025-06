Stimmrechtsänderungen bei flatexDEGIRO: Morgan Stanley & BlackRock im Fokus!

Am 10. Juni 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für eine europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung, die über den EQS News-Service verbreitet wurde, enthält wichtige Informationen über die Stimmrechtsanteile des Unternehmens und die relevanten Änderungen.

Die flatexDEGIRO AG hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900IRBZTADXJB6757 registriert. In der Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass die Änderungen in den Stimmrechtsanteilen auf den Erwerb und die Veräußertung von Aktien mit Stimmrechten zurückzuführen sind. Insbesondere wird erwähnt, dass Morgan Stanley am 4. Juni 2025 eine Schwellenberührung von 3% der Stimmrechte erreicht hat. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von Morgan Stanley beträgt 3,13%, was eine leichte Abnahme im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 3,33% lag.