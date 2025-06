RBC: Airbus-Aktien mit 'Outperform' – Kursziel 185 Euro im Blick!

Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Airbus mit der Einstufung "Outperform" und einem Kursziel von 185 Euro bewertet. Diese Einschätzung wurde in einer aktuellen Branchenstudie von Analyst Ken Herbert veröffentlicht, die auf einer Umfrage im Luft- und Raumfahrtsektor basiert. An dieser Umfrage, die im ersten Halbjahr durchgeführt wurde, nahmen 40 Lieferanten teil. Herbert hebt hervor, dass die Umfrage wichtige Themen wie Zölle, Verteidigungsausgaben und das Vertrauen in die Lieferketten der Branche behandelt hat. Das Ergebnis der Umfrage unterstützt eine optimistischere Sicht auf die zukünftigen Aussichten der Erstausrüster in der Luftfahrtindustrie.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Analyse ist die bevorstehende Pariser Luft- und Raumfahrtmesse, die am 15. Juni beginnt. Diese Messe hat seit 2015 mehr als ein Drittel der jährlichen Bestellungen für Airbus und Boeing ausgemacht. Herbert betont, dass die Stimmung rund um die Airshow oft von der Auftragslage abhängt. Aktuell liegt der Fokus jedoch auf der Stabilität der Lieferketten und deren Fähigkeit, die erwarteten Produktionsraten und Auslieferungen bis 2028 zu unterstützen. Trotz der Herausforderungen in der Branche erwartet Herbert keine negativen Neuigkeiten, die den optimistischen Ausblick auf die Luftfahrtindustrie beeinträchtigen könnten.

Die Luftfahrtbranche hat in den letzten Jahren mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen gehabt, darunter die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Lieferkettenprobleme. Dennoch zeigt die Umfrage von RBC, dass das Vertrauen in die Branche zurückkehrt und die Erstausrüster optimistisch in die Zukunft blicken. Dies könnte auf eine Erholung der Nachfrage nach Flugzeugen und eine Stabilisierung der Produktionskapazitäten hindeuten.

Insgesamt signalisiert die Analyse von RBC, dass Airbus gut positioniert ist, um von den positiven Entwicklungen in der Luftfahrtindustrie zu profitieren. Die Kombination aus einer stabilen Auftragslage, einem positiven Marktumfeld und der bevorstehenden Luftfahrtmesse könnte dazu beitragen, dass Airbus seine Marktanteile weiter ausbauen kann. Investoren könnten daher die Aktie als attraktiv ansehen, insbesondere im Hinblick auf das festgelegte Kursziel von 185 Euro.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 163,0EUR auf Lang & Schwarz (12. Juni 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.