Heidelberg Materials: Aktienrückkauf stärkt Vertrauen der Investoren!

Am 10. Juni 2025 veröffentlichte die Heidelberg Materials AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung, in der die Ergebnisse ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms bekannt gegeben wurden. Im Zeitraum vom 5. bis 6. Juni 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 63.309 eigene Aktien. Die Transaktionen fanden an der Börse XETR statt und wurden zu einem durchschnittlichen Preis von 179,9934 Euro pro Aktie durchgeführt, was einem aggregierten Volumen von 11.395.204,80 Euro entspricht.

Im Detail wurden am 5. Juni 32.000 Aktien zu einem Preis von 179,8341 Euro pro Aktie und am 6. Juni 31.309 Aktien zu einem Preis von 180,1563 Euro pro Aktie zurückgekauft. Diese Maßnahme ist Teil der Strategie von Heidelberg Materials, den eigenen Aktienkurs zu stabilisieren und das Vertrauen der Investoren zu stärken. Aktienrückkäufe sind häufig ein Zeichen für das Vertrauen des Unternehmens in die eigene wirtschaftliche Lage und können auch dazu beitragen, den Wert der verbleibenden Aktien zu erhöhen.