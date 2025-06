Frauenthal Holding AG: Strategische Neuausrichtung und virtuelle Hauptversammlung!

Die Frauenthal Holding AG hat am 10. Juni 2025 bekannt gegeben, dass sie die strategische Ausrichtung ihrer Automotive-Division überprüft. Ziel dieser Prüfung ist es, festzustellen, ob ein alternativer Eigentümer besser in der Lage wäre, die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in diesem Geschäftsbereich zu bewältigen und gleichzeitig die langfristigen Potenziale zu realisieren. Um diesen Prozess zu unterstützen, hat die Frauenthal Gruppe ein erfahrenes Beratungsunternehmen beauftragt.

Zusätzlich wurde die 36. ordentliche Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG für den 13. August 2025 einberufen. Diese wird als virtuelle Versammlung gemäß dem Virtuelle Gesellschafterversammlungen-Gesetz (VirtGesG) durchgeführt. Aktionäre können ihre Rechte elektronisch ausüben, was bedeutet, dass eine physische Anwesenheit nicht erforderlich ist. Die Hauptversammlung wird vollständig in Echtzeit übertragen, und die Aktionäre können über ein internetfähiges Gerät teilnehmen.