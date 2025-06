UBS vor Kapitalherausforderungen: Finanzchef fordert faire Regelungen!

Die UBS steht vor Herausforderungen im Zusammenhang mit den neuen Kapitalregulierungen, die nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse (CS) eingeführt werden sollen. Finanzchef Todd Tuckner äußerte sich optimistisch über die Diskussionen und hofft auf einen milderen Ausgang für die Großbank, der letztlich allen Stakeholdern, einschließlich der Schweizer Wirtschaft, zugutekommen könnte. Tuckner betonte, dass die UBS grundsätzlich mit den meisten der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Bankenstabilität einverstanden sei, jedoch die schärferen Eigenmittelanforderungen als unangemessen empfindet. Diese Anforderungen würden nicht den internationalen Standards entsprechen und seien keine adäquate Reaktion auf die Lehren aus dem CS-Desaster.

Laut Tuckner müsste die UBS, falls die Empfehlungen des Bundesrats umgesetzt werden, zusätzlich etwa 24 Milliarden US-Dollar an hartem Kernkapital aufbringen. Dies käme zu den bereits erforderlichen 18 Milliarden Dollar hinzu, die die UBS aufgrund der CS-Übernahme halten muss. Insgesamt würde die Bank somit über 40 Milliarden Dollar an zusätzlichem Kapital benötigen, was Tuckner als unverhältnismäßig bezeichnete. Er forderte eine umfassende Kosten-Nutzen-Analyse, um die Auswirkungen der neuen Regelungen besser zu verstehen.