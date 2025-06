Bundesanleihen im Aufwind: Euro-Bund-Future steigt dank starker Konjunkturdaten!

Am Dienstag stiegen die Kurse deutscher Bundesanleihen, was sich in einem Anstieg des Euro-Bund-Futures um 0,28 Prozent auf 130,81 Punkte niederschlug. Gleichzeitig fiel die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,53 Prozent. Diese positive Entwicklung wurde durch erfreuliche Konjunkturdaten aus der Eurozone unterstützt. Der Konjunkturindikator des Analyseinstituts Sentix erreichte den höchsten Stand seit Juni 2024 und übertraf die Erwartungen der Volkswirte. Die Mitteilung deutete auf Aufschwung-Signale für die Wirtschaft in der Eurozone und Deutschland hin, was jedoch den Anleihemarkt nicht belastete.

Im Gegensatz dazu erlebten die Kurse am Pfingstmontag einen leichten Rückgang. Der Euro-Bund-Future sank um 0,12 Prozent auf 130,22 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,58 Prozent anstieg. Das Handelsvolumen war aufgrund des Feiertags gering, und es wurden keine bedeutenden Konjunkturdaten aus der Eurozone oder den USA veröffentlicht. Die Anleger richteten ihren Fokus auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China, die in London stattfanden. Berichte des chinesischen Zolls zeigten, dass der Handel zwischen den beiden größten Volkswirtschaften im Mai stark zurückging, was die Dringlichkeit einer Lösung des Zollstreits unterstrich.