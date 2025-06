Siemens Aktienrückkauf: 293.607 Aktien und positive Analystenbewertungen!

Am 10. Juni 2025 veröffentlichte die Siemens Aktiengesellschaft eine Zwischenmeldung im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms, das am 12. Februar 2024 gestartet wurde. In der Mitteilung, die gemäß der EU-Verordnung Nr. 596/2014 veröffentlicht wurde, wird bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 2. bis 8. Juni 2025 insgesamt 293.607 Aktien zurückgekauft wurden. Die detaillierten Transaktionsdaten zeigen, dass die Rückkäufe an verschiedenen Tagen in unterschiedlichen Volumina und zu gewichteten Durchschnittskursen im Xetra-Handel stattfanden.

Die Rückkäufe sind Teil eines umfassenderen Programms, das seit Beginn des Rückkaufs bis zum 8. Juni 2025 insgesamt 12.606.054 Aktien umfasst. Der Erwerb erfolgt durch eine von Siemens beauftragte Bank und ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse. Diese Maßnahme zielt darauf ab, den Wert der Aktien zu steigern und das Vertrauen der Investoren zu stärken.