Proxima Fusion: 130 Millionen Euro für Europas erstes Fusionskraftwerk!

Proxima Fusion, das am schnellsten wachsende Fusionsenergie-Startup Europas, hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 130 Millionen Euro (150 Millionen Dollar) gesammelt. Diese Investition, die größte private Finanzierungsrunde im Bereich Fusionsenergie in Europa, wurde von Cherry Ventures und Balderton Capital angeführt, mit Unterstützung weiterer Investoren wie UVC Partners und Bayern Kapital. Mit dieser Finanzierung plant Proxima, bis 2030 das weltweit erste kommerzielle Fusionskraftwerk auf Basis eines Stellarator-Designs zu errichten.

Das Unternehmen, das Anfang 2023 als Spin-out des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik gegründet wurde, verfolgt das Ziel, die Energieversorgung in Europa durch saubere und unbegrenzte Energie aus Fusionskraft zu sichern. CEO Francesco Sciortino betont, dass die Fusion eine technologische Wende darstellt, die die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern und neue Wachstumschancen eröffnen kann. Proxima Fusion arbeitet eng mit führenden Forschungseinrichtungen zusammen, um die Entwicklung voranzutreiben.