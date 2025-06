Protest am Frankfurter Flughafen: Anwohner wehren sich gegen neue Flugrouten!

Am Montag, den 16. Juni, planen Bürgerinitiativen eine Demonstration am Frankfurter Flughafen, um gegen die kürzlich angekündigten neuen Flugrouten zu protestieren. Das Bündnis der Bürgerinitiativen gegen Flughafenausbau - für Nachtflugverbot (BBI) kritisiert die Entscheidung des Flughafenbetreibers Fraport, die Anzahl der täglichen Starts und Landungen zu erhöhen und die Flugbewegungen umzuverteilen. Diese Maßnahmen würden zu einer zusätzlichen Belastung für die Anwohner in der Flughafenregion führen, ohne Rücksicht auf die Auswirkungen auf Klima und Umwelt, so die Initiatoren der Protestaktion.

Die neuen Flugrouten sehen vor, dass künftig mehr Abflüge über den Taunus erfolgen, was eine Entlastung für die Stadtgebiete von Mainz und Wiesbaden bringen soll. Diese Änderungen haben jedoch in den betroffenen Kommunen zu erheblichem Unmut geführt. Die Stadt Mainz hat in einer offiziellen Stellungnahme scharfe Kritik an dem neuen Konzept geübt. Umweltdezernentin Janina Steinkrüger (Grüne) äußerte, dass der Fokus auf den Ausbau der Kapazitäten des Flughafens liege, während die Bemühungen zur Reduzierung von Fluglärm in den Hintergrund gedrängt würden. Sie warnte, dass die Ausweitung der Nordwestrouten den Lärmteppich über Mainz weiter vergrößern könnte.