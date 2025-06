Personelle Wechsel bei SCHOTT Pharma: CEO-Verlängerung und neuer CFO!

Gleichzeitig wird Reinhard Mayer ab dem 1. August 2025 neuer CFO von SCHOTT Pharma. Er folgt auf Dr. Almuth Steinkühler, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Steinkühler hat in ihrer Zeit bei SCHOTT Pharma entscheidende Prozesse etabliert und das Unternehmen erfolgreich an die Börse geführt. Goldschmidt und Reisse dankten ihr für ihren herausragenden Beitrag und wünschten ihr alles Gute für die Zukunft.

Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat bedeutende personelle Veränderungen im Management bekannt gegeben. Der Aufsichtsrat hat den Vertrag von CEO Andreas Reisse bis April 2026 verlängert. Reisse, der seit 1987 im Unternehmen tätig ist und seit 2010 den Geschäftsbereich „Pharmaceutical Systems“ leitet, hat maßgeblich zur Entwicklung von SCHOTT Pharma als führendem Anbieter von pharmazeutischen Aufbewahrungs- und Verabreichungssystemen beigetragen. Peter Goldschmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrats, lobte Reisses Innovationskraft und die positive Entwicklung des Unternehmens, das seit 2023 an der Frankfurter Börse notiert ist.

Reinhard Mayer bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance, Controlling und IT mit, darunter über 20 Jahre in CFO-Positionen. Zuletzt war er CFO der Nilfisk Holding A/S und hat zuvor in ähnlichen Funktionen bei Hansgrohe SE und der Getinge Group gearbeitet. Mayer wird für die finanzielle Konsolidierung und die Optimierung von Geschäftsprozessen verantwortlich sein und hat bereits in der Vergangenheit erfolgreich Wachstumsstrategien und M&A-Projekte geleitet.

Mayer äußerte sich optimistisch über seine neue Rolle und betonte die beeindruckende Erfolgsgeschichte von SCHOTT Pharma sowie die exzellente technologische Führungsposition des Unternehmens. Er sieht großes Potenzial, die Erfolgsgeschichte in einem der am schnellsten wachsenden Pharmamärkte fortzuschreiben.

SCHOTT Pharma, mit Hauptsitz in Mainz, ist ein führender Anbieter von Lösungen für die pharmazeutische Industrie und beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiter weltweit. Das Unternehmen ist in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten und hat im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 957 Millionen Euro erzielt. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit setzt sich SCHOTT Pharma für die Verbesserung der globalen Gesundheitsversorgung ein.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 29,55EUR auf Lang & Schwarz (12. Juni 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.