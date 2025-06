Bilfinger SE: Morgan Stanley senkt Stimmrechtsanteil auf 4,97 %!

Am 10. Juni 2025 veröffentlichte die Bilfinger SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, das seinen Sitz in Mannheim hat. Der Legal Entity Identifier (LEI) der Bilfinger SE lautet 529900H0HULEN2BZ4604.

Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie auf die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte. Der Mitteilungspflichtige ist die Morgan Stanley, eine juristische Person mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA. Am 4. Juni 2025 überschritt Morgan Stanley & Co. International plc die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der Bilfinger SE, was zu dieser Mitteilung führte.