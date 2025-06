Handelsfrieden in Sicht: Trump verkündet Einigung mit China

US-Präsident Donald Trump zeigte sich am Mittwoch äußerst zufrieden mit dem Handelsabkommen mit China. Bereits am Dienstag hatten Unterhändler aus Washington und Peking sich auf neue Zollregelungen geeinigt.

"Wir haben ein großartiges Abkommen mit China geschlossen. Wir sind sehr glücklich darüber", sagte Trump am Mittwochabend vor einer Veranstaltung im Kennedy Center in Washington gegenüber Journalisten. "Wir haben alles, was wir brauchen, und wir werden sehr gut damit fahren – hoffentlich sie auch."

Zuvor hatte Trump über seine Social-Media-Plattform Truth Social erste Details der zweitägigen Verhandlungen in London veröffentlicht. US-Handelsminister Howard Lutnick sprach davon, dass man dem im letzten Monat in Genf vereinbarten Abkommen "Fleisch auf die Knochen" gegeben habe, um gegenseitige Strafzölle, die auf dreistellige Höhen gestiegen waren, zu entschärfen.

"Unser Deal mit China ist abgeschlossen, vorbehaltlich der endgültigen Zustimmung von Präsident Xi und mir", schrieb Trump.

Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte die neuen Zollvereinbarungen der Länder: Die USA erheben insgesamt 55 Prozent Importzoll auf chinesische Waren, China im Gegenzug 10 Prozent auf US-Importe.

Die 55 Prozent ergeben sich aus einem pauschalen Basiszoll von 10 Prozent auf Importe fast aller US-Handelspartner und zusätzlichen 20 Prozent speziell gegen China – als Teil von Strafmaßnahmen, die auch Mexiko und Kanada treffen, weil Trump ihnen vorwirft, den Fentanyl-Schmuggel in die USA zu begünstigen – sowie aus bereits bestehenden Zöllen auf chinesische Produkte aus seiner ersten Amtszeit und der Biden-Administration.

US-Handelsminister Howard Lutnick erklärte, das in London erzielte Abkommen sehe vor, dass sowohl chinesische Exportbeschränkungen für Seltene Erden und Magneten als auch einige US-Exportverbote in "ausgewogener Weise" aufgehoben würden – ohne jedoch Details zu nennen. Zudem seien die Zölle nach seinen Aussagen jetzt "fest und unveränderlich."

Trotz des verkündeten Durchbruchs sind zahlreiche Einzelheiten zur Umsetzung des Abkommens noch unklar. US-Finanzminister Scott Bessent betonte vor dem Senatsausschuss, dass die US-Exportbeschränkungen für Hochleistungs-Chips mit künstlicher Intelligenz nicht gelockert würden – auch nicht im Tausch für Seltene Erden.

Auch Chinas Vizehandelsminister Li Chenggang sprach in einer separaten Pressekonferenz von einem "grundsätzlichen Konsens", der zur Zustimmung nach Peking und Washington zurückgebracht werde.

"Es ist laut Trump ein abgeschlossenes Abkommen – aber ohne konkrete Details, deshalb reagiert der Markt noch nicht", sagt Oliver Pursche, Vizepräsident von Wealthspire Advisors gegenüber Reuters. "Wie bei fast allem steckt der Teufel im Detail."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion