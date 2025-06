Nikkei 225 Index mit riesen Chance

Kurz gesagt, dürfte der Nikkei 225 Index oberhalb seiner Verlaufshochs aus 1989 von 38.957 Punkten in Schwung kommen und seinen Abwärtstrend verlassen. In der Folge wären zeitnahe Kursgewinne an 39.581 und darüber in den Bereich um 40.257 Punkten möglich und würden sich für ein erstes Long-Investment beispielshalber über den Turbo-Call-Optionsschein WKN DY7SVK anbieten. Nach einem anschließenden Pullback könnten schließlich die Rekordstände aus Mitte 2024 bei 42.126 Punkten in Angriff genommen werden. Da sich das ganze Spektakel im Wochenchart abspielt, sollten Investoren genügend Zeit für einen längeren Anlagezeitraum finden. Auf der Unterseite darf der Index noch mal in den Bereich um 36.889 Punkten problemlos zurücksetzen, unterhalb von 36.000 Punkten würde sich das Chartbild jedoch stärker eintrüben und Verluste voraussichtlich auf 33.772 Punkte anhäufen.

Trading-Strategie: