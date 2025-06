Kauft GameStop heimlich Bitcoin? Aktie crasht nach Milliarden-Anleihe!

GameStop will neue Wandelanleihen im Volumen von 1,75 Milliarden US-Dollar an institutionelle Anleger ausgeben. Wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte, sollen Erstkäufern zusätzlich Anleihen im Wert von bis zu 250 Millionen US-Dollar über eine 13-tägige Mehrzuteilungsoption angeboten werden. Die genauen Konditionen – wie der Umwandlungskurs und Rückzahlungsrechte – sollen erst im Zuge der Preisgestaltung der Privatplatzierung festgelegt werden.

Die Erlöse sollen "für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich Investitionen im Einklang mit der Investitionspolitik von GameStop und potenziellen Akquisitionen", teilte der Videospielehändler mit. Die Aktie brach nachbörslich um über 11 Prozent ein.