Nach GameStop: Jetzt bricht auch diese Meme-Aktie ein!

Verantwortet wird diese von MicroStrategy und Michael Saylor kopierte Strategie von CEO Ryan Cohen. Hinter diesem liegt eine in den vergangenen Jahren aufsehenerregende Story. Ursprünglich war er Gründer und Vorstandsvorsitzender des Online-Tiernahrungshändlers Chewy , ehe er sich mit Einstiegen beim inzwischen insolventen Heimausstatter Bad, Bath & Beyond sowie bei GameStop zum Meme-König krönte und eine Zeitlang gemeinsame Sache mit Keith Gill, aka Roaring Kitty machte. Dieser baute nach seinem GameStop-Investment eine Position bei Chewy auf. Das rückte den Tiernahrungshändler ebenfalls in den Kreis der Meme-Aktien .

Die erhöhte Aufmerksamkeit hat der Chewy-Aktie gut getan. Sie legte in den vergangenen 12 Monaten um 78,4 Prozent zu – und das, obwohl das Papier am Mittwoch rund 11 Prozent an Wert verloren hat, nachdem das Unternehmen mit seiner Ergebnispräsentation nicht überzeugen konnte.

Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen, aber ...

Gegenüber dem Vorjahr konnte Chewy seinen Erlös im abgelaufenen Quartal um 8,3 Prozent auf 3,12 Milliarden US-Dollar steigern. Damit wurden die Erwartungen um 40 Millionen US-Dollar übertroffen. Dabei profitierte das Unternehmen einerseits von einer um 3,8 Prozent gestiegenen Kundenanzahl sowie durchschnittlich um 3,7 Prozent auf 583 US-Dollar gestiegene Warenkörbe.

Große Nachfrage verzeichnete Chewy nach seinem Abonnementangebot, bei dem Heimtierhalterinnen und -halter automatisch Futterpakete geliefert bekommen. Der von sogenannten Autoship-Usern generierte Umsatz kletterte um 14,8 Prozent auf 2,63 Milliarden US-Dollar und repräsentiert damit inzwischen 82,2 Prozent der Gesamterlöse.

... Nettogewinn rückläufig, Ertragsspanne hauchdünn

Da der Verwaltungs- und Marketingaufwand für diese Kundinnen und Kunden gering ist, konnte sich Chewy beim Betriebsergebnis überdurchschnittlich stark steigern. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) kletterte von 0,31 US-Dollar im Vorjahresquartal auf nun 0,35 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen um 1 Cent.

Der Nettogewinn war allerdings aufgrund insgesamt gestiegener Betriebskosten etwas geringer als im Jahr zuvor. Nach 67,3 Millionen US-Dollar mussten sich Anlegerinnen und Anleger nun mit 62,8 Millionen US-Dollar zufriedengeben. Das entspricht einem Rückgang um 6,7 Prozent beziehungsweise einer Nettomarge von 2,1 Prozent.

Margen erst runter, dann rauf? Ausblick überzeugt nicht

Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen Erlöse in Höhe von 12,3 bis 12,45 Milliarden US-Dollar. Damit lag die Mittelpunktschätzung von 12,375 Milliarden US-Dollar geringfügig unter der Analystenprognose von 12,4 Milliarden US-Dollar. Die zu erwartende (bereinigte) EBITDA-Marge gab das Unternehmen mit 5,55 Prozent (Midpoint-Guidance) an. Das lässt eine Verschlechterung um bis zu 70 Basispunkte befürchten.

Langfristig will sich Chewy hier aber deutlich steigern. CEO Sumit Singh und CFO David Reeder kündigten in der Pressekonferenz an, langfristig eine EBITDA-Marge von 10 Prozentpunkten anzustreben. Hierfür soll die neue Chewy+ Mitgliedschaft ein erster Meilenstein sein. Außerdem will das Unternehmen künftig Tierkliniken betreiben. 11 solcher "Chewy Vet Care"-Center sind bereits vor allem in Südstaaten der USA in Betrieb.

Investoren nehmen kräftig Gewinne mit

Weder vom Zahlenwerk und der Guidance noch von den langfristigen Plänen zeigten sich Anlegerinnen und Anleger am Mittwoch überzeugt. Die Anteile gaben um 11,0 Prozent nach und fielen damit auf den niedrigsten Stand seit rund einem Monat. Das wiederum beweist, wie stark die Aktie, in der Leerverkäufer mit einem Short-Interest von 7,6 Prozent vertreten sind, zuletzt gelaufen ist.

Was Investoren in die Flucht geschlagen haben dürfte sind der gegenüber dem Vorjahresquartal niedrigere Nettogewinn, der die starken Kursgewinne fundamental in Frage stellt, sowie die Aussicht auf einen Margenrückgang im kommenden Geschäftsjahr – die sind ohnehin äußerst dünn.

Fazit: Die Luft dürfte erstmal raus sein

Dazu kommt, dass die Bewertung der Aktie alles andere als günstig ist. Das für das kommende Geschäftsjahr geschätzte KGV liegt bei 32,1. Das ist für ein margenschwaches Unternehmen mit einem Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich unverhältnismäßig viel – das Branchenmittel liegt bei etwa 17. Auch das Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis ist mit 1,53 nicht attraktiv.

Von einem Einstieg ist daher abzuraten. Im Gegenteil: Anlegerinnen und Anleger, die dem zwischenzeitlichen Einstieg von Roaring Kitty gefolgt waren und GameStop den Rücken gekehrt haben, dürften gut daran tun, ihre nicht unbeträchtlichen Gewinne zu realisieren und umzuschichten. Zum Beispiel in diesen günstig bewerteten Rüstungswert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion