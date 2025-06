Azincourt Energy schließt Erwerb einer Option auf Uranprojekt Harrier ab

Vancouver B.C., 11. Juni 2025 / IRW-Press / AZINCOURT ENERGY CORP. („Azincourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: AAZ, OTC: AZURF), gibt mit Bezug auf seine Pressemitteilung vom 29. April 2025 bekannt, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Transaktion abgeschlossen hat, gemäß der das Unternehmen eine Abtretungs- und Abänderungsvereinbarung (die „Abtretungs- und Abänderungsvereinbarung“) mit Koba Resources Limited („Koba“), Uranidor Resources Limited („Uranidor“) – einer hundertprozentigen Tochter von Koba – und Dean Fraser eingegangen ist. Gemäß der Vereinbarung hat Koba seine Option (die „Harrier-Option“) zum Erwerb einer 100%-igen Beteiligung an den Mineralkonzessionen im Uranprojekt Harrier (das „Projekt Harrier“) im Central Mineral Belt in Labrador, Kanada, abgetreten. Das Unternehmen hat zudem seine zuvor angekündigte Transaktion abgeschlossen, der zufolge das Unternehmen eine Liegenschaftsoptionsvereinbarung (die „Optionsvereinbarung zur Absteckung“) mit Koba und Uranidor eingegangen ist. Im Zuge dieser Vereinbarung wurde dem Unternehmen eine Option (die „Option zur Absteckung“) zum Erwerb einer 100%-igen Beteiligung an bestimmten Mineralkonzessionen in der Nähe des Projekts Harrier mit Lage im Central Mineral Belt in Labrador, Kanada, gewährt (die „abgesteckten Konzessionen“).

Im Rahmen der Gewährung der Harrier-Option sowie der Option zur Absteckung möchte das Unternehmen bestimmte Transaktionsbedingungen und Bedingungen zu den Vermittlungsgebühren, die in Bezug auf die Transaktionen zahlbar sind, verdeutlichen und aktualisieren.

Die Harrier-Option

Das Unternehmen und Dean Fraser haben einen Nachtrag zu der Abtretungs- und Abänderungsvereinbarung unterzeichnet, in dem die Parteien die Methode der Anpassungsberechnung hinsichtlich zukünftiger Aktienemissionen in Bezug auf die Harrier-Option dargelegt haben. Dementsprechend sieht die Methode der Anpassungsberechnung nun vor, dass die Anzahl der Stammaktien, die in Bezug auf eine jede Emission auszugeben sind, einer Anpassung unterliegt, falls der 20-tägige volumengewichtete durchschnittliche Schlusskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) vor dem Datum einer solchen Emission 0,025 $ (statt 0,02 $) übersteigt, wobei die Anzahl der Stammaktien wie folgt reduziert und berechnet wird: anwendbarer Gesamtdollarbetrag, der in der Abtretungs- und Abänderungsvereinbarung festgelegt ist, dividiert durch den 20-tägigen volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Stammaktien an der TSXV vor dem Datum einer solchen Emission. Falls der 20-tägige volumengewichtete durchschnittliche Schlusskurs der Stammaktien an der TSXV vor dem Datum einer solchen Emission unter 0,025 $ (statt 0,02 $) liegt, leistet das Unternehmen eine zusätzliche Barzahlung, die wie folgt berechnet wird: jeweilige Anzahl der auszugebenden Stammaktien multipliziert mit 0,025 $ (statt 0,02 $), und dann subtrahiert von der jeweiligen Anzahl der auszugebenden Stammaktien multipliziert mit dem 20-tägigen volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Stammaktien an der TSXV vor dem Datum der jeweiligen Emission.