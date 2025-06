Automation Anywhere meldet starkes Wachstum und Rentabilität im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026, angetrieben durch die gestiegene Nachfrage nach dem Agentic Process Automation System

SAN JOSE, Kalifornien, 12. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, der führende Anbieter von Agentic Process Automation (APA), gab heute starke Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt, die ein deutliches Wachstum und eine hohe Rentabilität zeigen, die durch die steigende Nachfrage nach seinem Agentic Process Automation-System angekurbelt werden. Das Unternehmen verzeichnete ein starkes Wachstum bei den APA-Buchungen, was auf eine Zunahme der Unternehmensinvestitionen in die automatisierte Kundenbetreuung hindeutet. Die Bindungsrate innerhalb der installierten Basis lag bei 51 %, und die Buchungen für Neukunden und Upsells verzeichneten ein zweistelliges Wachstum. Der Umsatz und der wiederkehrende Jahresumsatz (ARR) erreichten das obere Ende der Erwartungen, während das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) die Prognosen übertraf, was die strenge Finanzdisziplin und operative Effizienz widerspiegelt.

Auf der Imagine 2025 baute Automation Anywhere seinen Vorsprung in der KI-Innovation mit der Einführung der ersten Process Reasoning Engine und neuen Agentic AI Solutions aus.

Das Unternehmen stellte außerdem KI-gestützte Innovationen vor, die auf seiner jährlichen Kunden- und Partnerveranstaltung Imagine 2025 vorgestellt wurden. Mit der Einführung der ersten Process Reasoning Engine (PRE) und vier neuen agentenbasierten KI-Lösungen baute Automation Anywhere seinen Vorsprung im Bereich der KI-Innovation weiter aus und machte damit einen bedeutenden Schritt in Richtung künstliche Intelligenz (AGI) am Arbeitsplatz.

„Unsere starke Leistung im ersten Quartal unterstreicht die weltweit zunehmende Akzeptanz unserer KI-gestützten Automatisierungslösungen", sagte Mihir Shukla, Mitbegründer und Geschäftsführer von Automation Anywhere. „Die Dynamik von Imagine 2025 in Verbindung mit PRE und neuen agentenbasierten KI-Lösungen bekräftigt unser Engagement, Unternehmen auf ihrem Weg zu einer autonomen Unternehmensführung zu unterstützen. Dies ist auch ein bedeutender Schritt in Richtung einer künstlichen allgemeinen Intelligenz für die Arbeitswelt, der uns über die aufgabenbasierte Automatisierung hinaus in eine neue Ära führt, in der KI denken, lernen und sich an komplexe Geschäftsprozesse anpassen kann, um transformative Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen."