AliExpress startet neuen Kanal "Local+"

dw.KatzE schrieb 15.05.25, 22:50

1. Eigentumsstruktur:



Alibaba ADR (BABA): Du kaufst keinen direkten Anteil an der chinesischen Firma, sondern ein Zertifikat, das ein Anrecht auf eine bestimmte Anzahl von Aktien darstellt. Die ADRs werden über eine sogenannte Variable Interest Entity (VIE)-Struktur abgewickelt, was etwas weniger rechtliche Sicherheit bietet.



Alibaba Aktie in Hongkong (9988.HK): Hier kaufst du direkt Anteile am Unternehmen – also mehr „echtes Eigentum“.



2. Liquidität & Handelszeiten:



ADR (BABA) ist an der NYSE gelistet – super liquide und praktisch, wenn du in USD handeln möchtest.



9988.HK wird an der Börse in Hongkong gehandelt – wichtig, wenn du Zugang zu asiatischen Märkten hast und in HKD handeln willst.



3. Währungsrisiko:



ADR (BABA): Du bist USD-exponiert, der zugrundeliegende Wert hängt aber letztlich vom HKD und dem chinesischen Markt ab.



9988.HK: Direkter Bezug zum HKD, etwas weniger Währungsumweg.



4. Arbitrage-Möglichkeit & Kursunterschiede:



Die ADR und die Hongkong-Aktie sind grundsätzlich „gleichwertig“ – 1 ADR entspricht 8 HK-Aktien – aber durch Währungsschwankungen und Marktbedingungen kann es kleinere Bewertungsunterschiede geben.



5. Politisches & regulatorisches Risiko:



US-Notierungen chinesischer Unternehmen (wie BABA) stehen unter Druck durch regulatorische Maßnahmen in den USA. Die ADRs könnten theoretisch von der Börse genommen werden.



Die Hongkong-Aktie ist regulatorisch stabiler für Alibaba, weil sie näher an der Heimatbörse liegt.