Leichte Abgaben - Vorsicht an den Märkten

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen der Region Asien-Pazifik haben am Donnerstag zumeist nachgegeben. Dabei waren die Veränderungen weiterhin überschaubar.

Damit hielt das vorsichtige Agieren an den Finanzmärkten an. "Trumps Kommentare über waffenfähiges Uran des Iran verschrecken die Anleger genauso stark wie neue Drohungen des Präsidenten im Zollstreit", so Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. "Trump will in zwei Wochen Briefe an alle Länder verschicken, um sie über den Stand der Zölle zu informieren, die nach der Pause am 9. Juli gelten." Diese Aussage erinner an Anfang April, als ein ähnliches Gebaren zu einem weltweiten Einbruch der Aktienkurse geführt habe.