Medizintechnik-Spezialist Brainlab strebt an die Börse

(letzter Satz im 1. Absatz ergänzt)



MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Medizintechnik- und Softwareunternehmen Brainlab strebt an die Börse. Geplant sei eine Notierung in den kommenden Wochen im Prime Standard an der Frankfurter Börse, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Dazu will Brainlab neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung in Umfang von bis zu 200 Millionen Euro anbieten, hinzu kommt eine noch nicht genau benannte Zahl an Sekundäraktien, unter anderem vom Unternehmensgründer Stefan Vilsmeier. Über den bevorstehenden Börsengang wurde bereits seit einiger Zeit spekuliert. Angestrebt werde ein Emissionserlös von 600 Millionen Euro bei einer Gesamtbewertung von rund 3 Milliarden Euro, hatte die "Börsen-Zeitung" jüngst berichtet.

Brainlab wurde 1989 von Vilsmeier gegründet, der zuletzt die Hälfte der Aktien hielt. Er werde das Unternehmen auch weiterhin als langfristiger Investor unterstützen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Die Bayern bieten Medizintechnik-Software etwa für Operationen und Tumor-Strahlentherapien an. Mit der Technik können OPs beispielsweise am Gehirn oder an der Wirbelsäule exakt geplant und gesteuert werden. Die Technologien werden mittlerweile in rund 4.000 Gesundheitseinrichtungen in 120 Ländern verwendet.

Nun will Brainlab in weitere Anwendungsfelder expandieren, wozu auch die Einnahmen aus dem Börsengang verwendet werden sollen. Mit den neuen Mitteln will das Unternehmen aber auch seine Bilanz stärken, "um den strategischen und finanziellen Spielraum für langfristiges Wachstum weiter zu verbessern"./tav/mis