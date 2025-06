Airbus rechnet mit Verdopplung des Flugzeugmarktes

Airbus hat seine Prognosen für die weltweite Nachfrage nach Flugzeugen der nächsten zwei Jahrzehnten nach oben korrigiert, wobei der europäische Flugzeugbauer eine Verdopplung der globalen Flotte auf nahezu 50.000 Maschinen bis 2044 erwartet. Die Nachfrage wird hauptsächlich durch Märkte wie Indien und China angetrieben, wo eine wachsende Mittelschicht zunehmend auf Flugreisen setzt.

Das stärkste Wachstum sei bei Passagiermaschinen mit einem jährlichen Wachstum von 3,6 Prozent zu erwarten, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag kurz vor der weltgrößten Flugzeugmesse in Le Bourget bei Paris mit. Demnach wird Indien, bereits der drittgrößte Binnenmarkt für die Luftfahrt, bis 2044 der am schnellsten wachsende Markt weltweit sein, mit einem Anstieg der Anzahl von Flugreisen, der die Nachfrage nach neuen Flugzeugen befeuert.